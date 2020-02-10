4 أنواع من الشاي تساعدك على النوم

للنوم بشكل أفضل قد نحتاج إلى شرب بعض أنواع الشاي المفيدة، وفي تقريرها الذي نشره موقع "باسل" الأميركي، استعرضت الكاتبة إليزابيث أنكش أنواع الشاي التي تتميز بخصائص الاسترخاء، والتي تساعد على النوم بشكل أسرع ولفترة أطول.

وأفادت الكاتبة بأن هناك بعض الأعشاب الشائعة التي تستخدم في إعداد الشاي للمساعدة على النوم، والتي أثبتت الأبحاث العلمية فعاليتها.

وقبل استعراض هذه الأعشاب يجب التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناولها:

1- الناردين المخزني (Valerian Root)

رغم رائحتها الكريهة، استخدمت هذه النبتة الطبية لعدة قرون لعلاج العديد من الحالات المرضية، مثل: الأرق، والضغط النفسي، والصداع.

في الوقت الراهن، تعد هذه النبتة من أكثر الأعشاب التي تساعد على النوم، مع ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد تأثير جذر الناردين على النوم.

2- زهرة العاطفة (Passionflower)

تستخدم زهرة الآلام لعلاج العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الأرق والقلق والألم العضلي الليفي المتفشي، كما تدعم بعض الأبحاث استخدامها للمساعدة على النوم.

3- البابونج (Chamomile)

يحتوي هذا الشاي المهدئ على مضادات الأكسدة التي تعرف باسم إبيغينين، والتي ترتبط بالمستقبلات الموجودة في الدماغ المسؤولة عن تخفيف القلق وتحفيز النوم.

وكشفت إحدى الدراسات -التي شملت ثمانين امرأة في فترة ما بعد الولادة يعانين من تراجع جودة النوم- عن أن المشاركات اللائي شربن شاي البابونج يوميا لمدة أسبوعين شهدن تحسنا ملحوظا في جودة نومهن.

4- عشبة الخزامى (Lavender)

رغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن العلاج العطري باستخدام عشبة الخزامى قد يساعد في علاج الأرق، فإنه من غير الواضح مدى تأثير شاي الخزامى بشكل كبير على النوم مباشرة.

ومع ذلك، يعرف عبير الخزامى على نطاق واسع بخصائصه المهدئة والمضادة للقلق، مما يجعله خيارا رائعا إذا كنت تعاني من القلق الليلي الذي يبقيك مستيقظا.