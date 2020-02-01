كيف تقيس ضغط الدم بطريقة صحيحة؟
قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ينبغي اتباع بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم للحصول على قياسات صحيحة.
وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي الجلوس لمدة خمس دقائق مع الشعور بالهدوء والاسترخاء قبل إجراء القياس، لأن التوتر النفسي يتسبب في ارتفاع قيم الضغط.
وينبغي إجراء عملية القياس بمعدل مرتين بفاصل زمني يتراوح بين 30 و60 ثانية، علما بأن القيمة الأدنى، التي غالبا ما تكون قيمة القياس الثاني، هي الأكثر دقة.
وعند إجراء القياس في الصباح، يراعى القيام بذلك قبل تناول وجبة الإفطار وقبل احتساء الشاي أو القهوة.
جدير بالذكر أن القيمة المثالية لضغط الدم هي تحت 120/80 ملم زئبق.
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