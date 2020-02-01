كيف تقيس ضغط الدم‬ بطريقة صحيحة؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه‬ ‫ينبغي اتباع بعض النقاط المهمة عند قياس ضغط الدم للحصول على قياسات‬ ‫صحيحة. ‬

وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي الجلوس لمدة خمس دقائق مع الشعور بالهدوء‬ ‫والاسترخاء قبل إجراء القياس، لأن التوتر النفسي يتسبب في ارتفاع‬ ‫قيم الضغط. ‬

‫وينبغي إجراء عملية القياس بمعدل مرتين بفاصل زمني يتراوح بين 30 و60‬ ‫ثانية، علما بأن القيمة الأدنى، التي غالبا ما تكون قيمة القياس‬ ‫الثاني، هي الأكثر دقة. ‬

‫وعند إجراء القياس في الصباح، يراعى القيام بذلك قبل تناول وجبة الإفطار‬ ‫وقبل احتساء الشاي أو القهوة. ‬

‫جدير بالذكر أن القيمة المثالية لضغط الدم هي تحت 120/80 ملم زئبق.‬