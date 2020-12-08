35 عرضا وحالة.. تعرف على مضاعفات كورونا طويلة الأمد

في حين أن معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" يتعافون ويعودون إلى صحتهم الطبيعية، يمكن أن يعاني بعض المرضى من أعراض يمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى أشهر بعد الشفاء من المرض الحاد.

وتقول المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية (Centers for Disease Control and Prevention)، إنه حتى الأشخاص الذين لم يدخلوا المستشفى والذين يعانون من مرض خفيف من "كوفيد-19″، يمكن أن يعانوا من أعراض مستمرة أو متأخرة.

ويؤثر مرض "كوفيد-19" على العديد من الأعضاء إلى جانب الرئتين. ويواصل العلماء دراسة الآثار طويلة المدى ومدى شيوعها، هل ستختفي في النهاية أو أن بعضها يبقى بشكل دائم.

ووفقا لـمنظمة الصحة العالمية (World Health Organization) والمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية، تشمل الأعراض طويلة المدى الأكثر شيوعا ما يلي:

1- التعب.

2- ضيق التنفس.

3- السعال.

4- آلام المفاصل.

5- آلام في الصدر.

6- صعوبة في التفكير والتركيز، ويُشار إلى هذه الحالة أحيانا باسم "ضباب الدماغ" (Brain fog).

7- الاكتئاب.

8- آلام العضلات.

9- الصداع.

10- الحمى المتقطعة.

11- تسارع ضربات القلب السريعة أو الخفقان (heart palpitations).

12- الإعياء.

13- احتقان الأنف.

14- الإسهال.

15- الغثيان.

16- الألم بالبطن.

17- الضعف المستمر في القدرة على ممارسة الرياضة.

وتقول المراكز الأميركية إنه يبدو أن مضاعفات أكثر خطورة طويلة الأمد لكنها أقل شيوعا تم الإبلاغ عنها، وقد لوحظ أنها تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، وتشمل:

18- التهاب عضلة القلب (inflammation of the heart muscle).

19- مشاكل في وظائف الرئة.

20- إصابة الكلى الحادة (acute kidney injury).

21- الطفح الجلدي.

22- تساقط الشعر.

23- مشاكل في الشم.

24- مشاكل في التذوق.

25- مشاكل النوم.

27- مشاكل الذاكرة.

28- القلق.

29- تغيرات في المزاج.

30- تضرر عضلة القلب.

31- قصور القلب.

32- تضرر أنسجة الرئة.

كما تقول منظمة الصحة إن "كوفيد-19" قد يرتبط بمضاعفات ترتبط بالخثرات "الانصمام الخثاري"(thrombo-embolic) مثل:

33- الانسداد الرئوي (pulmonary embolism)، وهو انسداد في أحد الشرايين في الرئة، وفي معظم الحالات يحدث الانسداد الرئوي بسبب جلطات الدم التي تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين، أو في حالات نادرة من الأوردة في أجزاء أخرى من الجسم، وذلك وفقا لمايوكلينيك (Mayo Clinic).

34- النوبة القلبية.

35- السكتة الدماغية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن معظم الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يعانون من أعراض خفيفة أو مرض متوسط. وما يقرب من 10-15% من الحالات تتطور إلى مرض شديد، وحوالي 5% تتطور إلى حالة حرجة.

ويتعافى الأشخاص عادة من "كوفيد-19" بعد أسبوعين إلى 6 أسابيع، وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد تستمر بعض الأعراض أو تتكرر لأسابيع أو شهور بعد ذلك، في حين يعاني بعض المرضى من مضاعفات طبية قد تكون لها آثار صحية دائمة.