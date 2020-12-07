9 أعراض بعد تلقي اللقاح الروسي لفيروس كورونا وكيفية التعامل معها

بدأت روسيا عمليات التلقيح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتطعيمها "سبوتنك في" (Sputnik V)، كما ستبدأ المملكة المتحدة التلقيح الثلاثاء. فماذا نعرف عن الأعراض التي يمكن أن تظهر بعد تلقي اللقاح حتى الآن؟

المعلومات التي لدينا من روسيا، ومع بدء دول أخرى عمليات التلقيح ستظهر معطيات جديدة.

وبدأ إعطاء لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في موسكو للعاملين الاجتماعيين والفرق الطبية والمدرسين في أكثر من 70 مركزا فتحت لهذا الغرض في العاصمة.

ما الأعراض التي ظهرت على من تلقوا لقاح "سبوتنك في" الروسي؟

حددت مذكرة بشأن التطعيم في موسكو بدقة الأعراض المحتملة التي يمكن أن تظهر بعد تلقي اللقاح، وذلك وفقا لتقرير نشرته "روسيا اليوم"، وهي:

1- الحمى

2- القشعريرة

3- الضعف

4- الغثيان

5- آلام في الجسم والعضلات.

6- شعر 1.5% ممن تم تطعيمهم بانسداد الأنف، أو سيلانها، أو التهاب الحلق.

7- عانى 4.7% ممن تم تطعيمهم من ألم وحكة وتورم واحمرار في موقع الحقن. وفي العادة لا توجد حاجة إلى علاج، ولكن يمكن تناول مضادات الهيستامين لتقليل التورم والانزعاج.

8- قد يعاني أقل من 1% من المطعمين من زيادة معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

9- قالت مديرة المستوصف رقم 2 في موسكو الدكتورة ناتاليا شيندريايفا إنه قد تظهر علامات وهن بالجسم وزيادة النعاس، وقد تصل درجة حرارة الجسم إلى 37 درجة في اليوم الأول بعد تلقي اللقاح ضد كورونا، وذلك في تصريح لموقع "روسيا اليوم".

كم تستغرق أعراض ما بعض التطعيم باللقاح الروسي؟

الدكتورة شيندريايفا أشارت إلى أن جسم الإنسان يبدي عادة ردود فعل مختلفة لأي دواء، وهذا يشمل أيضا المستحضر البيولوجي، وهذه المادة التي تشكل المناعة.

الأعراض المذكورة أعلاه قد تظهر لدى الشخص الذي يتلقى اللقاح، وهذا رد فعل طبيعي سيختفي في غضون يوم واحد.

وأضافت أنه "يجب على المرء مراقبة حالته الصحية دائما، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا. وكما جرت العادة عند تلقي أي لقاح، يحذر الأطباء من احتمال شعور الشخص بالضعف في جسمه، وزيادة النعاس، وقد تصل حرارة جسمه إلى 37 مئوية في اليوم الأول بعد تناول اللقاح".

كيف التعامل مع هذه الأعراض؟

1- تقول المذكرة بشأن التطعيم إنه عند الشعور بتوعك فلا داعي للقلق، لأنه عبارة عن رد فعل فردي طبيعي للجسم، وهو إحدى علامات تكوّن المناعة.

2- ينصح أولئك الذين يعانون من الضعف والتوعك والتعب العام والغثيان بتقليل النشاط البدني، ومنح أنفسهم بعض الراحة.

3- يقول دليل الاستعمال: "يوصى عند درجة حرارة أعلى من 38 درجة بتناول خافض للحرارة ومسكنات للألم مثل باراسيتامول، وإذا كانت درجة حرارة الجسم أعلى من 39 درجة، ولم تنخفض في غضون 4 ساعات بعد تناول الدواء، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالطبيب".

4- في حالة انسداد الأنف أو سيلانه أو التهاب الحلق، يوصى "بالغرغرة وشرب الكثير من السوائل واستخدام بخاخات الأنف".

وقالت "روسيا اليوم" إن سكان موسكو الذين بدؤوا بالفعل الحصول على التطعيم بلقاح "سبوتنيك في" لا يحصلون على توصيات طبية فحسب، بل وعلى شهادة بالتطعيم.

موعد انحسار كورونا في روسيا

وقال كبير الأطباء في مستشفى مدينة موسكو السريري رقم 15 فاليري فيكوركو إن فيروس كورونا قد ينحسر في روسيا مع نهاية العام المقبل، وذك في تصريح نقلته وكالة سبوتنك للأنباء.

وأضاف أنه "على الأرجح، لن ينتهي الوباء بحلول صيف عام 2021، لأننا إذا بدأنا بالفعل التطعيم، فإن الناس لا يزالون يمرضون، وسيتعامل جزء لا بأس به مع هذا الفيروس، لذلك أعتقد أنه بحلول نهاية العام سينحسر".

المملكة المتحدة

ويفترض أن تباشر المملكة المتحدة إعطاء لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) الثلاثاء. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن "الأولوية ستكون للأكثر ضعفا، ومن تفوق أعمارهم 80 عاما، ولفرق دور الرعاية" والعاملين في خدمات الرعاية الصحية العامة.

وذكرت صحف بريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) سيتلقيان لقاح "فايزر-بيونتك" قريبا. وأفادت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" (The Mail on Sunday) بأنهما سيعلنان الأمر عندما يتلقيان اللقاح "لتشجيع مزيد من الأشخاص على تلقيه"، وسط مخاوف من احتمال تأثير الناشطين المناهضين للقاحات على حماسة السكان حيال التطعيم.

والولايات المتحدة كانت أول بلد يعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتك"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا أنها ستبدأ اعتبارا من يناير/كانون الثاني القادم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن هناك 51 لقاحا مرشحا يتم اختبارها حاليا على البشر، وصل 13 منها إلى مرحلة الاختبارات الأخيرة واسعة النطاق.