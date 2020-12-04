هل يحتاج المتعافي من فيروس كورونا إلى أخذ التطعيم؟

هل تحتاج إلى تلقي تطعيم كوفيد-19 إذا كنت بالفعل قد أصبت بفيروس كورونا المستجد من قبل وتعافيت؟ أم إن تلقي التطعيم سيكون محصورا فقط في الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا؟

الجواب هو: لا نعرف بعد، وهناك نقاش مستمر.

حتى الآن ركزت تجارب اللقاحات على الأشخاص الذين لم يتعرضوا لفيروس كورونا، لذا فإن تأثير التطعيم على الأشخاص الذين تعرضوا له غير واضح، وفق تقرير لصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية.

ولكن نظرا لأن المناعة ضد فيروس كورونا تتضاءل بمرور الوقت، فمن المحتمل أن يكون الأمر يستحق الحصول على التطعيم. ويقول البروفيسور روبين شاتوك، رئيس قسم عدوى الغشاء المخاطي والمناعة في إمبريال كوليدج لندن، إن "مستوى المناعة من العدوى الطبيعية متغير، لذلك يحصل بعض الناس على استجابة مناعية قوية جدا، وبعض الناس لديهم استجابة مناعية ضعيفة جدا، سيعزز اللقاح استجابتك المناعية، ونأمل أن يوفر الحماية لمدة أطول".

جرعات معززة

وحتى بعد تلقيح الأشخاص، فمن الممكن أن يحتاجوا إلى جرعات معززة إضافية للحفاظ على مناعتهم عالية.

يقول الدكتور منصف السلاوي الرئيس العلمي لعملية "وارب سبيد" (Operation Warp Speed) -وهي شراكة حكومية عامة وخاصة لتسهيل تطوير وتصنيع لقاح كوفيد 19- إنه في التجارب على اللقاح تم تجنيد الأشخاص على أساس عدم إصابتهم بكوفيد-19 سريريا، ولكن تبين أن ما بين 5 و10% من الأشخاص الذين تم تجنيدهم من المحتمل أن يكونوا مصابين بالمرض من دون أعراض أو أعراض خفيفة للغاية ولم يلاحظوا ذلك، وفقا لموقع نيوزويك (NEWSWEEK).

وأوضح السلاوي أن ما نعرفه هو أن اللقاحات آمنة في هذه المجموعة، وقد تم تحصين أعداد كبيرة جدا منهم، ويتم تحليل استجاباتهم المناعية.

ويقول الدكتور مارك سيدنر، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأوبئة السريرية في مستشفى ماساتشوستس العام، إنه لا توجد أدلة كافية لمعرفة ما إذا كان التطعيم يفيد المصابين بالعدوى السابقة.

وقال سيدنر لنيوزويك "من ناحية، نعلم أن بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يظلون معرضين لخطر إعادة العدوى، ولكن من ناحية أخرى، يبدو أن عودة العدوى ظاهرة نادرة بشكل لا يصدق".

إعادة العدوى

أما الدكتور ديفيد توماس، أستاذ الطب ومدير قسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكن، فقال في تصريح لموقع "إن بي سي نيوز" (NBC News) "التوصية العامة هي الحصول على اللقاح حتى لو كنت مصابا من قبل"، مضيفا أن "هناك بعض الأسئلة الدقيقة التي ليس لدينا إجابة لها حتى الآن، ولكن مما نعرفه الآن، إنه التصرف الصحيح".

ويُعتقد أن إعادة العدوى بكوفيد-19 نادرة، ولكن إذا تضاءلت مستويات الأجسام المضادة الطبيعية بمرور الوقت، فقد يُصاب الشخص أكثر من مرة. ولذلك يرى بعض الأطباء وخبراء الأمراض المعدية وجوب تلقيح معظم الناس حتى لو كانت لديهم مناعة وقائية طبيعية.