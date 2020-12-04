أعراض النوبة القلبية لدى الرجال والنساء.. والفرق بين الذبحة الصدرية والسكتة القلبية؟

ما أعراض النوبة القلبية عند الرجال؟ وما أعراض النوبة القلبية عند النساء؟ وما أسباب الاختلافات؟ وكيف نتعامل معها؟ وما الفرق بين النوبة القلبية والذبحة الصدرية والسكتة القلبية؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.

نبدأ مع "النوبة القلبية" (Heart Attack)، إذ يعد ضيق الصدر والتعرق وألم الكتف والذراع أكثر أعراض النوبة القلبية اشتهارا؛ لكن هناك اختلافات كبيرة في كيفية تعرض الرجال والنساء للأزمة القلبية.

ويقدم موقع "ميموريال كير" (Memorial Care) الأعراض التحذيرية لدى الرجال والنساء

أعراض النوبة القلبية لدى الرجال

1- ألم أو ضيق في الصدر يشبه أن شيئا ثقيلا جاثما على صدرك.

2- إحساس بالضغط على الصدر الذي يأتي ويذهب أو يبقى ثابتا.

3- ألم في الجزء العلوي من الجسم في الذراعين والكتف الأيسر والظهر والرقبة والفك أو المعدة.

4- تسارع دقات القلب.

5- ألم أو "عدم ارتياح في المعدة" (Indigestion).

6- ضيق في التنفس.

7- دوخة.

8- عرق بارد، ويعرف بأنه التعرق المفاجئ، الذي لا ينتج من وجود شخص في جو حار أو قيامه بمجهود.

أعراض النوبة القلبية لدى النساء

1- إرهاق غير عادي يستمر لعدة أيام.

2- اضطرابات في النوم.

3- قلق.

4- دوار.

5- ضيق في التنفس.

6- ألم أو عدم ارتياح في المعدة.

7- ألم في أعلى الظهر، أو الكتف.

8- ألم في الحلق.

9- ألم في الفك.

10- ضغط أو ألم في منتصف الصدر، والذي قد ينتشر إلى الذراع.

من الملاحظ أنه لا تعاني معظم النساء من أعراض تقليدية مثل ألم الصدر أو الذراع، والعديد من النساء يعانين من أعراض النوبة القلبية قبل أكثر من شهر من حدوث النوبة.

تقول نيكا غولدبرغ، المديرة الطبية لمركز جوان إتش. ومركز لانغون الطبي في تصريح لجمعية القلب الأميركية، إن النساء قد يعانين من ضيق في التنفس أو ضغط أو ألم أسفل الصدر أو أعلى البطن، أو دوار أو إغماء، أو ضغط أعلى الظهر أو إرهاق شديد.

وأضافت غولدبرغ إن المرأة في حالة النوبة القلبية قد تشعر بضيق شديد في التنفس كما لو كانت تجري ماراثونا؛ لكنها لم تقم بأية خطوة.

ما سبب الاختلاف؟

عند الرجال تبدأ النوبة القلبية عادة بتمزق مفاجئ لـ"الويحات المليئة بالكوليسترول" (cholesterol-filled plaque) في الشريان التاجي في القلب؛ مما يؤدي إلى حدوث جلطة دموية. في النساء الأصغر سنا على وجه الخصوص، من المرجح أن تتآكل اللويحة في جدار الوعاء الدموي بدلا من أن تنفجر.

وتقول الدكتورة ناديتا سكوت، أخصائية أمراض القلب والمديرة المشاركة لمؤسسة كوريجان لصحة القلب النسائية في تصريح لموقع هارفارد "النساء أكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية أصغر وغير مميتة".

كما أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بـ"مرض الأوعية الدموية الدقيقة" (small vessel disease)، وهي حالة تحدث فيها انسدادات في الأوعية الدقيقة داخل عضلة القلب بدلا من الشرايين السطحية الكبيرة.

وتضيف الدكتورة سكوت "نرى الكثير من النساء اللواتي يعانين من "الذبحة الصدرية" (angina) الكلاسيكية (ألم الصدر المرتبط بالقلب)؛ لكن الشرايين التاجية الرئيسية لديهن تبدو طبيعية؛ وقد يصبن بنوبة قلبية إذا لم يتم علاج الحالة".

كما تتعرض النساء بعد سن اليأس أيضا لتغير مفاجئ وغير عادي في شكل عضلة القلب المعروفة باسم "تاكوتسوبو كارديوميوباثي" (Takotsubo cardiomyopathy)، التي تحدث استجابة للإجهاد العاطفي الشديد. وتسمى أيضا "متلازمة القلب المكسور"، وتتميز بألم في الصدر وتغيرات في النشاط الكهربائي للقلب تحاكي النوبة القلبية، ومع ذلك، تظهر الشرايين خالية من لويحات الكوليسترول (التي تسبب النوبة القلبية) خلال الحدث الأولي؛ ولكن ما تزال هؤلاء النساء معرضات لخطر مشاكل ضربات القلب أو حتى للموت.

وفي جميع الحالات يجب الاتصال بالطوارئ مباشرة عند المعاناة من أي من أعراض النوبة القلبية، وحتى عند الشك في ذلك.

ما هي النوبة القلبية؟ وبماذا تختلف عن الذبحة الصدرية والسكتة القلبية؟

النوبة القلبية التي تحدثنا عن الفروق في أعراضها بين الرجال والنساء، تعرف أيضا باسم "الأزمة القلبية" (Myocardial infarction) و"احتشاء عضلة القلب" (Heart Attack)، وهي حالة تحدث عندما تغلق خثرة (كتلة من الدم المتجلط، أو جلطة دموية) جزءا من الشرايين التاجية، التي تغذي عضلة القلب بالدم، وهذا الانقطاع في التروية الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو موت في النسيج القلبي، الذي انقطع عنه الدم.

وفي النوبة القلبية يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين، وهي حالة طبية طارئة، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها مبكرا.

الذبحة الصدرية

"الذبحة الصدرية" (angina pectoris)، هي ألم في الصدر ينتج عن عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب نفسها. وفي الذبحة الصدرية لا يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب، وهي عامل خطر للإصابة بالنوبة القلبية.

ومن أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وجود مرض في الشرايين التاجية، أو انسداد في الشرايين، ومن عوامل الإصابة بها التدخين، والقيام بمجهود بدني شديد، والتعرض لضغط عاطفي.

عند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأي نشاط، والاستلقاء في وضع مريح، وإذا كان لدى الشخص أحد أدوية الذبحة الصدرية فيتم أخذها مثل "النيتروغليسرين" (Nitroglycerin).

الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت؛ لكن يجب مراجعة الطبيب ومعرفة أسبابها والتعامل معها، لأنها تدل على وجود مشكلة تعيق وصول الدم لعضلة القلب، وعدم علاجها قد يقود إلى نوبة قلبية، وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى الموت.

إذا كان الشخص غير متأكد مما إذا كان يعاني من نوبة قلبية أو ذبحة صدرية، فيجب أن يتصل بالطوارئ.

السكتة القلبية

السكتة القلبية "التوقف القلبي" (Cardiac Arrest)، وفيها يتوقف القلب عن العمل، وأعراضه هي عدم استجابة المصاب عند الضرب على كتفه، وعدم تنفسه بشكل طبيعي أو توقف التنفس.

ولكن قبل حدوث التوقف القلبي قد تكون هناك علامات تحذيرية، مثل حدوث ألم في الصدر، وضيق في التنفس، ودوار، وخفقان في القلب.

والسكتة القلبية هي حالة طبية طارئة وخطيرة، ويجب طلب الإسعاف وإرسال المريض للمستشفى فورا؛ لأنها قاتلة، وعند إصابة شخص بالسكتة القلبية يجب الاتصال بالإسعاف فورا، وبدء الإنعاش القلبي الرئوي.