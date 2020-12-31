الشاي الأخضر أبرزها.. 12 مشروبا صحيا يروي العطش

لا شكَّ أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ليست خيارا جيدا إن أردنا أن نروي عطشنا بغير الماء، لكن هل هناك بدائل صحية؟

وفي مقال للكاتبة آني هايس بموقع "نت دكتور" (netdoctor) الأميركي، تسلّط اختصاصية التغذية جيني لوغان الضوء على عدد من المشروبات اللذيذة التي يمكن أن تعوّض شرب الماء، وتستعرض تركيبتها الغذائية وفوائدها الصحية، وهي:

1- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات الصحية على الإطلاق، حيث يقدم لنا الكثير من الفوائد، مثل تعزيز وظائف المخ وخفض مستويات السكر في الدم.

وتؤكد جيني لوغان أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المتعددة الفينول (polyphenol antioxidants)، التي تحفز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون.

لكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، كنوع أوراق الشاي ودرجة حرارة المياه، إذ يُنصح باستخدام ماء دافئ وترك الشاي في الكوب لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.

2- عصير الشمندر

عصير الشمندر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل المنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين سي (C)، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية.

وتؤكد لوغان أن "الشمندر يحتوي على النترات (nitrates) التي تتحول إلى أكسيد النيتريك (nitric oxide) في الجسم، مما يساعد على تمدد الأوعية الدموية. وقد ثبت أن ذلك مفيد للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والرياضيين الذين يتطلعون لتحسين الأداء البدني".

3- الماء مع الليمون

يحرص كثيرون على استهلال يومهم بكوب من الماء الدافئ مع الليمون. ورغم قلة الأبحاث العلمية المتعلقة بفوائد هذا المشروب، فإن ما يحتويه مفيد للجسم دون أدنى شك، إذ يعتبر الليمون مصدرا جيدا لفيتامين سي.

4- عصير التوت البري

يحتوي عصير التوت البري (Cranberry juice) غير المحلى على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين إي (E) وفيتامين سي (C)، والعديد من المغذيات النباتية التي تجعله من أفضل مضادات الالتهابات.

ووفقا لدراسة، فإن تناول 3 أكواب من عصير التوت البري يوميا يرفع من نسبة الكوليسترول النافع في الدم بشكل ملحوظ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتضيف لوغان أن هذا المشروب مفيد للمسالك البولية، وتستخدمه الكثير من النساء للوقاية من التهاب المثانة.

5- ماء جوز الهند

يتمتع ماء جوز الهند بمذاق حلو ولذيذ، وهو غني بمضادات الأكسدة الصحية. وتوضّح لوغان أن ماء جوز الهند يحتوي على أنواع مختلفة من الأيونات، كالصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

6- عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة أكثر من معظم عصائر الفاكهة الأخرى، وتحديدا البونيكالاغين (punicalagins)، وحمض البونيك (punicic acid)، وهما من أكثر المضادات فعالية.

7- القهوة السوداء

هناك العديد من الفوائد الصحية للقهوة السوداء، نظرا لاحتوائها على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك فيتامين بي2 (B2) وفيتامين بي 3 (B3) وفيتامين بي 5 (B5) والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وتقول لوغان إن "القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي تعزز القوة الجسدية والعقلية، كما أشارت الأبحاث إلى أن القهوة السوداء يمكن أن تحفز عملية حرق الدهون وتقلل مخاطر تدهور الإدراك".

وأظهرت الدراسات أن الذين يتناولون القهوة باستمرار معرضون بدرجة أقل للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مرض ألزهايمر والسرطان.

8- شاي النعناع

تحتوي أوراق النعناع على العديد من الزيوت الأساسية، مثل المنثول (menthol) والمنثون (menthone)، فضلا عن المغذيات الدقيقة والمركبات النباتية التي تعزز صحة القلب وتهدئ الجهاز العصبي وتساعد على تقليل الغازات والانتفاخ وعسر الهضم.

في هذا الشأن، تقول لوغان إن "شاي النعناع مشروب طبيعي منعش خال من الكافيين والسعرات الحرارية، يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي ويمنحك نفَسا منعشا".

9- الشوكولاتة الساخنة

إذا كانت الشوكولاتة مصنوعة من الكاكاو بنسبة 100% وممزوجة بالحليب الدافئ، فإنها تصنف ضمن المشروبات الصحية المفيدة كما تقول لوغان، حيث تحتوي مضادات الأكسدة المعروفة بـ"البوليفينولات"، والتي يمكن أن تعزز صحة القلب.

10- شاي الزنجبيل

تقول لوغان إن "الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات، وهو مفيد لأي شخص يعاني من الغثيان والتقيؤ". ويحتوي الزنجبيل على الكثير من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور، كما يحتوي على مستويات عالية جدا من مضادات الأكسدة.

11- عصير الطماطم

يمكن لكوب واحد من عصير الطماطم أن يوفر لك احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، وأكثر من خُمس احتياجاتك من فيتامين إيه (A). وتحتوي الطماطم نسبة عالية من مادة الليكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة والالتهابات.

12- منقوع الخضار والفواكه

لماذا لا تحاول أن تمزج الماء المصفى مع الفواكه والخضار والأعشاب الطازجة؟ يشكّل النعناع والخيار والمانغو والزنجبيل والفراولة والريحان مزيجا رائعا.

وتؤكد لوغان أن نقع الخيار والنعناع في الماء يجعل مذاقها ألذ، ويساهم في ترطيب الجسم، ويعطي إحساسا بالشبع يساعد على التخلص من الوجبات الخفيفة.