لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.. حصان طروادة الذي يحمي 100% من حالات كورونا الحادة

ما أبرز ميزات لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19″، ولماذا تم إجراء دراسات إضافية عليه، وهل هو فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة؟

هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها هنا.

كيف يعمل لقاح أسترازينيكا؟

يستخدم اللقاح بشكل أساسي طريقة آمنة لخداع الجهاز المناعي وجعله يعتقد أنه يتعامل مع عدوى خطيرة، مما يؤدي إلى توليد استجابة مناعية وذاكرة مناعية يمكن أن تنشطا إذا واجه الجسم الفيروس الحقيقي المسبب للمرض.

يستخدم لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" ما يعرف باسم "الناقل الفيروسي"، وذلك باستخدام فيروسات معدلة جينيا لإيصال الشحنات الجينية إلى الخلايا وإعطائها تعليمات حول كيفية محاربة "سارس كوف 2″، مثل "حصان طروادة".

ما مدى فعاليته؟

صرح المدير العام لشركة أسترازينيكا بأن لقاحهم يُؤَمِّن حماية 100% من الأشكال الشديدة التي يتخذها فيروس "كوفيد-19". وهذه الفعالية مهمة، لأنها تعني الحالات التي تكون حادة وتتطلب دخول المستشفى، والتي عادة ترتفع بينها نسب الوفيات، كما تضع ضغطا على المنظومة الصحية.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن مجموعة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا اكتشفت، بعد إجراء أبحاث مكثفة، "المعادلة الناجحة والفعالة" للقاح الموجّه لمكافحة فيروس "كوفيد-19" الذي وقع تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأكد مختبر أسترازينيكا أنه وجد "الصيغة الرابحة"، لتكون فعالة مثل منافسيها "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) و"مودرنا" (Moderna).

وفي هذا السياق، قال المدير العام لأسترازينيكا باسكال سوريوت في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، "نعتقد أننا توصلنا إلى معادلة ناجحة فعالة"، مؤكدا أن اللقاح يُؤَمِّن حماية 100% من الأشكال الشديدة التي يتخذها فيروس "كوفيد-19".

لماذا تم إجراء دراسة إضافية؟

أظهرت التجارب السريرية للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" فعالية بلغ معدلها 70% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن أحد البروتوكولات، الذي تم اختباره عن طريق الخطأ من قبل المختبر البريطاني على مجموعة صغيرة من المتطوعين، أظهر فعالية بنسبة 90%، ما دفع الشركة لإجراء "دراسة إضافية".

ما سعره؟

يتميز لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" بأنه الأرخص، إذ تبلغ كلفة الجرعة نحو 2.5 يورو (حوالي 3 دولارات)، مقارنة بحوالي 20 دولارا لجرعة لقاح شركة فايزر، وحوالي 30 دولارا لجرعة لقاح مودرنا، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تتغير وفقا لحجم الطلبيات، وفقا لما نقلت مواقع إخبارية.

ما درجة الحرارة اللازمة لتخزينه؟

يمكن تخزين لقاح أسترازينيكا في الثلاجة العادية، على درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية، لذلك يسهل لقاح أسترازينيكا عملية التطعيم. أما لقاحا "مودرنا" و"فايزر-بيونتك" فيطرحان تحديات لوجستية، لأن تخزينهما لفترة طويلة يحتاج لحفظهما في درجة حرارة 20 تحت الصفر للأول و70 تحت الصفر للثاني.

هل اللقاح فعال ضد أنواع كورونا الجديدة؟

وفقا لما نقلت التايم فإن سوريوت قال إن الباحثين يعتقدون أن لقاحهم سيكون فعالا ضد النوع الجديد من فيروس كورونا الذي يؤدي إلى زيادة سريعة بالإصابات في بريطانيا.

متى سيبدأ توزيعه؟

أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا، وقال ناطق باسم وزارة الصحة "وافقت الحكومة اليوم (الأربعاء) على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، على السماح باستخدام لقاح جامعة أكسفورد-أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد".

من جهته، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" الذي أقرته بريطانيا اليوم الأربعاء، يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع.

وأضاف لشبكة سكاي نيوز "هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها".

وتابع الوزير "أنا على ثقة كبيرة الآن، بعد الموافقة (على اللقاح) هذا الصباح، من أننا سنتمكن من تطعيم عدد كاف من المعرضين لخطر الإصابة بحلول الربيع، الأمر الذي سيتيح لنا مخرجا من هذه الجائحة".

وذكرت تقارير إعلامية في مطلع الأسبوع أن بريطانيا ستبدأ توزيع لقاح أسترازينيكا بدءا من 4 يناير/كانون الثاني.