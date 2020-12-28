ماذا يحدث لك إذا شربت عصير الجزر يوميا؟

عندما نفكر في تناول كوب من العصير المنعش، فقد يتبادر إلى أذهاننا عصير البرتقال أو التفاح أو العنب أو الأناناس، ونغفل غالبا عن عصير الجزر.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع "خنيال" (Genial) الإسباني عددا من الفوائد الصحية التي قد تجعلنا نضيف عصير الجزر إلى قائمة مشروباتنا المفضلة، ونشربه يوميا للحصول على هذه الفوائد:

1- مفيد للبصر

فيتامين "إيه" (A) الموجود في عصير الجزر ضروري لصحة البصر، فهو مهم لرؤية الألوان، وراحة العين في الإضاءة المنخفضة، ولحماية سطح العين، كما يقلل خطر الإصابة ببعض أمراض العيون، مثل الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

2- تقوية جهاز المناعة

يحتوي الجزر على الكاروتينات (Carotenoids)، وهي تساعد في تعزيز جهاز المناعة، كما تساعد الكاروتينات على نمو الخلايا التائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى.

3- خفض خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الجزر على عناصر غذائية مضادة للأكسدة، مما يقلل خطر الإصابة بالسرطان، كما أن الجزر يقاوم الجذور الحرة التي قد تعمل على إتلاف الخلايا، وإتلاف الحمض النووي.

4- مفيد للبشرة

يمكن لفيتامينات "سي" (C) و"إي" (E) و"كي" (K) الموجودة في عصير الجزر أن تعزز صحة البشرة. فيتامين "سي" له تأثير مضاد للشيخوخة، ويساعد على شفاء الجلد التالف، ويؤخر ظهور التجاعيد. كما يساعد فيتامين "إي" على حماية البشرة من أشعة الشمس وعلاج الالتهابات. ويلعب فيتامين "كي" دورا مهما جدا في التئام الجروح، ويساعد في علاج الندبات وآثار تمدد الجلد.

5- يحمي القلب

يمكن لعصير الجزر أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل تأثيره المضاد للأكسدة. كما يساعد البوليفينول (Polyphenols) والفيتامينات والمعادن الموجودة في الجزر على تنظيم ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول.

ختاما، نؤكد أن هذه المعلومات للاسترشاد فقط؛ فالجزر وعصيره ليسا علاجا لأي مرض، فإذا كنت -مثلا- تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو أي مرض فلا تستعمل الجزر كبديل عن العلاج الطبي والدوائي الذي تتلقاه، واستشر طبيبك عن كيفية دمج الجزر في غذائك للحصول على فوائده.