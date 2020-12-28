إشارات يرسلها الجسم.. 6 أمراض تكشفها عيناك

إن جسم الإنسان آلة معقدة ومدهشة. في مواجهة تهديد ما. يمكن أن يرسل إشارات محددة للتحذير من اختلالات محتملة. وقد تشير العين، التي تلتقط الضوء لتحليل العوامل الخارجية، إلى بعض المشاكل.

يقول تقرير نشرته مجلة سانتي بلوس الفرنسية إن بعض فحوصات العين يمكن أن تكون مفيدة في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة. وكما يوضح أنطوان بريزين، الأستاذ في جامعة باريس ديكارت ورئيس قسم مركز طب العيون التابع لمؤسسة المساعدة العامة في مستشفيات باريس الصحية "العين نافذة على بقية الجسم. تسمح أعضاء أو أنسجة قليلة في جسم الإنسان بإجراء فحص دقيق للمرض، وتعد العين من بينها".

ونقدم هنا حالات للعين تنبه إلى الأمراض المحتملة:

1- رعشة العين

يمكن أن تحدث تشنجات العين، التي يشار إليها عادة باسم رعشة العين، في المواقف العصيبة أو عند الشعور بالتعب أو في حالة جفاف العين. ورغم أن هذه التشنجات عادة ما تكون غير خطيرة، إلا أنها قد تخفي في بعض الحالات مرضًا خطيرًا. وفي الواقع، إذا استمر ظهور هذا العرض على امتداد فترة طويلة، فمن الضروري استشارة الطبيب. وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون رعشة العين العشوائية علامة على اضطرابات عصبية مثل التصلب المتعدد أو التصلب الجانبي الضموري.

2- اصفرارها

عندما يصفر بياض العين والجلد، فنحن نتحدث عن اليرقان "وهو اصفرار لون الأغشية المخاطية للجلد والملتحمة" حسب ما وضحه البروفيسور فيكتور دي ليدنغن، أخصائي أمراض الكبد في مركز المستشفى الجامعي في بوردو. ويحدث هذا الاضطراب عندما ترتفع مستويات البيليروبين، وهو مادة يفرزها الكبد، بشكل غير طبيعي.

وبالتالي، يوضح الأخصائي، يمكن لليرقان أن يشير إلى أمراض الكبد مثل التهاب الكبدي أو تشمع الكبد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انسداد تدفق الصفراء ووجود حصوات في المرارة أو أورام في الكبد وفي البنكرياس إلى ظهور هذا العرض.

3- قوس القرنية arcus senilis

,حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية، مكونة من مواد دهنية. وعندما يظهر قوس القرنية لدى كبار السن، تسمى قوس الشيخوخَة. تتكون من حلقة من اللون الرمادي المائل للبياض عند محيط القرنية. ولكن عندما يظهر قوس القرنية هذا، عند الشباب، يمكن أن يكون أحد أعراض زيادة الدهون في الدم وفرط كوليسترول الدم. وسيكون من الضروري عند ذلك استشارة طبيبك وخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

4- الجحوظ exophthalmos

تبدو عيون الشخص المصاب بهذا الاضطراب كما لو أنها ستبرز من محجرها. يحدث جحوظ العين أحيانًا بسبب مشكلة في الغدة الدرقية. ويظهر هذا العرض أساسا لدى الذين يعانون من الدراق الجحوظي "مرض غريفز"Graves’ disease، وهو مرض مناعي ذاتي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، كما يشير طبيب الغدد الصماء الدكتور بيير نيس.

5- احمرار العيون

بينت الكاتبة أن سبب احمرار العينين قد يكون التعب المفرط أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم. ولكن عندما تظهر هذه العلامة دون سبب وبشكل مزمن، يمكن أن تشير إلى مرض ما، ووفقًا للدكتور كريستوفر برادي من معهد ويلمر للعيون، يمكن أن يكون سبب احمرار العينين هو التهاب الملتحمة. يظهر هذا بسبب مرض فيروسي معد أو تهيج أو حساسية أو حتى عدوى بكتيرية.

6- ضبابية الرؤية

وفقًا للمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي، فإن الرؤية الضبابية التي تكون عابرة قد تشير إلى نوبة قلبية. لذلك، إذا ظهرت اضطرابات في الرؤية فجأة، فمن المستحسن الذهاب على الفور إلى الطوارئ لمعرفة ما إذا كنت تعاني من أحد أمراض القلب والأوعية الدموية المحتملة.

لا تتردد في استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على تشخيص موثوق، إذا كنت تشك في المعاناة من إحدى هذه المشكلات.