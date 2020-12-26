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صحة

البرتقال.. فوائد متعددة ووصفتان لذيذتان

26/12/2020

تقدم لنا فاكهة البرتقال اللذيذة الكثير من الفوائد الصحية، فما أبرزها؟ وكيف يمكن دمجه في وصفات صحية لذيذة ومفيدة في الوقت نفسه؟

في التقرير الذي نشره موقع "مامان بور لافي" (Maman Pour La Vie) الفرنسي، قالت الكاتبة ماري إيف بوراسا إن البرتقال مصدر جيد لفيتامين "سي" (C)، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من الحمضيات يمكن أن يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المريء والفم والبلعوم، كما تبين أيضا أن فيتامين "سي" الموجود في البرتقال يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونظرا لاحتوائه على فيتامين "سي"، فإننا نشرب عادة عصير البرتقال عندما نصاب بنزلة برد، ولكن هل يمكن للبرتقال أن يمنع أو يقلل أعراض الزكام؟

أجرى الباحثون العديد من الدراسات للإجابة عن هذا السؤال، وتوصلوا إلى أن فيتامين "سي" لا يقلل احتمالات الإصابة بالزكام، لكنه قد يساعد في تخفيف الأعراض.

وحسب الكاتبة، فإن أكثر من 40% من حبات البرتقال في العالم تتحول إلى عصائر، لكن من الأفضل في معظم الحالات تناول البرتقال كاملا وطازجا للحصول على الفائدة مكتملة.

وفي ما يلي نقدم وصفتين صحيتين لتناول البرتقال:

كعك البرتقال

المكونات:

  • كوبان من دقيق الشوفان سريع الطهي.
  • نصف كوب لوز.
  • 6 حبات تمر مفرومة خشنة.
  • 3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا.
  • نصف كوب زبدة لوز.
  • ثلث كوب عسل.
  • ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.
  • ملعقتان كبيرتان من قشر البرتقال المبشور.
  • ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة الإعداد

يُمزج دقيق الشوفان والتمر وبذور الشيا وزبدة اللوز في وعاء كبير. ويتم تسخين العسل مع عصير البرتقال والقشر والقرفة على نار متوسطة لمدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، وعندما يصبح العسل ساخنا وسائلا يضاف الخليط إلى المكونات الجافة، ويخلط كل شيء.

يوضع ورق زبدة على صينية خبز قبل وضع الخليط، ثم يكون على شكل مستطيل بسمك ربع بوصة. وتوضع الكعكة في الفرن بين 20 و22 دقيقة عند درجة حرارة 375 فهرنهايت، أو إلى أن يصبح لونها ذهبيا، ويفضّل تركها لتبرد قبل تقطيعها.

صلصة البرتقال

المكونات:

  • ثلث كوب زبادي يوناني خال من السكر.
  • 3 ملاعق كبيرة من العسل.
  • ربع ملعقة صغيرة من البرتقال المبشور.
  • ملعقة من الفانيلا.
  • 3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال الطازج.

طريقة الإعداد

تُمزج جميع المكونات وتُقدم مع الفاكهة.

المصدر : الصحافة الفرنسية

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