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7 أطعمة مضرة بجهاز المناعة

26/12/2020-|آخر تحديث: 26/12/202003:25 PM (مكة المكرمة)

في حين يعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن مهما للحفاظ على وظائف جهاز المناعة، فإن هناك بعض الأغذية التي تهدد هذه المناعة، في وقت نحتاج فيه أن تكون مناعتنا في أقوى حالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا التقرير -الذي نشره موقع "ماري كلار" (Marie Claire) في نسخته الروسية- أشارت الكاتبة كسينيا تشيكوفسكيا إلى أن الفيتامينات ليست العنصر الغذائي الوحيد الذي يحتاجه جهاز المناعة، ومن شأن التغذية غير السليمة تقويض أغلب فوائد العناصر الغذائية التي تحتاجها لتعزيز المناعة.

وفيما يلي الأطعمة التي ينبغي التوقف عن تناولها للحفاظ على جهاز المناعة:

السجق والنقانق

ذكرت الكاتبة أن نصف تركيبة اللحوم المعلبة تشمل مكونات مثل شراب الغلوكوز ومحسنات النكهة ومثبتات اللون والصبغات والدهون البيضاء؛ وتعد هذه المستحضرات الغذائية المصنعة من أبرز العناصر المدمرة لجهاز المناعة.

الصلصات

إن مختلف أنواع الصلصات التي نستهلكها -مثل صلصة الجبن والمايونيز- تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة؛ وبالتالي قد تضر صحة الشرايين، أما الصلصات الأخرى مثل صلصة الشواء والصلصات الحارة والحلوة والحامضة فهي تضر الأمعاء، مع محتواها من السكر والنكهات.

حبوب الإفطار والنودلز

حبوب الإفطار تحتوي على الكثير من السكر، وتحتوي أنواع الحساء سريعة التحضير على المنكهات وزيت النخيل وشراب الجلوكوز، في حين أن التتبيلات التي تأتي مع النودلز سريع التحضير تحتوي على مواد حافظة ومنكهات، وفقا للكاتبة.

السكر

يحذر دائما اختصاصيو التغذية من الاستهلاك المفرط للسكر، الذي يؤثر بطريقة غير مباشرة على جهاز المناعة، ويزيد الالتهابات في الجسم.

احذر من السكر المختبئ في الأغذية المصنعة التي يزعم أنها صحية، مثل الزبادي بالفاكهة، وبدل ذلك يُنصح بتناول الزبادي الطبيعي مع قطع الفاكهة التي تحضرها أنت وتضيفها؛ لأن ذلك سيكون مفيدا لجهاز المناعة أكثر.

المصدر : الصحافة الروسية

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