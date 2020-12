إذا كنت تأكل بنهم في وجبة العشاء.. إليك هذه النصائح

يعتبر العشاء من الوجبات الرئيسية التي يصعب التخلي عنها، لكن تناول كمية كبيرة من الطعام في آخر اليوم، قد يشكل خطرا على الصحة ويفشل كل جهودك في الحفاظ على وزن مثالي.

في هذا التقرير الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) الأميركية، تستعرض الكاتبة كيرستين هيكمان عددا من النصائح والحِيَل التي يمكن تطبيقها في وجبات العشاء لمساعدتك على إنقاص الوزن والاستمتاع بأطباقك المفضلة في آن واحد.

1- تناول طبقا متوازنا

تقول الكاتبة إن مزج الدهون والبروتينات والكربوهيدرات في كل وجبة عشاء من شأنه أن يساعدك في إبطاء عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضا تناول الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات.

وتعتمد وجبة العشاء المثالية على نصف طبق مكوّن من الخضروات أو الفاكهة أو كليهما، والنصف الآخر من الكربوهيدرات الصحية والبروتينات. وإلى جانب ذلك، يفضل إضافة الدهون الصحية.

2- أضف البطاطس

تعتبر البطاطس أفضل مثبطات الشهية على الإطلاق. وحسب مؤشر الشبع الذي نشره قسم الكيمياء الحيوية في جامعة سيدني، فإن البطاطس تعزز الشعور بالشبع أكثر من مصادر الكربوهيدرات الأخرى. كما تعد البطاطس من الأطعمة الغنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية. ولكن ليس المقلية بكل تأكيد!

3- تناول أطباقا متنوعة طوال الأسبوع

يضمن لك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة خلال الأسبوع الحصول على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المفيدة لجسمك. ويفضّل أن تجرب طبقا جديدا كل ليلة، لأن ذلك سيساعدك في إنقاص الوزن والاستفادة من تنوع العناصر الغذائية.

4- لا تضع كمية كبيرة من زيت الزيتون

حاول أن لا تضع زيت الزيتون على الطعام بكميات كبيرة، لأن ذلك يعني مزيدا من السعرات الحرارية، فكمية قليلة من زيت الزيتون ستكون كافية لتحصل على طبق لذيذ وصحي.

5- اشرب كوبا من الماء أثناء إعداد الطعام

شرب الماء قبل تناول الوجبات يخلق إحساسا بالشبع ويساعدك في تناول كميات أقل من الطعام.

6- تناول الفواكه والخضروات

يقلل تناول الفواكه والخضروات من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويساعد في التخلص من الإمساك ومشاكل الكوليسترول. كما يعني ذلك حصول الجسم على الكمية الكافية من الألياف، وهي عنصر أساسي لفقدان الوزن.

7- تناول الطعام على المائدة

قد يكون تناول وجبة العشاء أمام شاشة التلفزيون أمرا ممتعا، لكن الدراسات تشير إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية. ومن الأفضل أن تتناول الطعام على المائدة حتى تنتبه جيدا إلى الإشارات التي يرسلها الجسم عن الإحساس بالشبع.