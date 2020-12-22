البث الحي
صحة|العالم

التطعيم لن يحقق مناعة القطيع.. وخبير يقترح خطة للقضاء على كورونا

التطعيم جزء من الحل لجائحة كورونا وليس الحل الكامل (غيتي)
التطعيم جزء من الحل لجائحة كورونا وليس الحل الكامل (غيتي)
22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202012:39 AM (مكة المكرمة)

لا يزال الجدل قائما في جميع الأوساط حول فعالية لقاح فيروس كورونا في التحصين من المرض، وهل هو الحل النهائي لإنهاء الوباء الذي اجتاح العالم، وذلك بعد ظهور أصوات تشكك في جدواه.

وذكر مقال بموقع "ذا هيل" (The Hill) الأميركي أن الأميركيين بدؤوا يتنفسون بسهولة، معتقدين أن التطعيم هو الحل النهائي ونهاية كابوس جائحة "كوفيد-19″، لكن هذه الثقة في غير محلها، والتطعيم جزء من الإجابة وليس الحل الكامل.

ويوضح المقال -الذي كتبه البروفيسور دين والدمان المدير السابق لمركز سياسة الرعاية الصحية في مؤسسة سياسة تكساس العامة- أن الهدف من التطعيم هو جعل الجميع محصنين ضد الفيروس، وهذا مستحيل لسببين: الأول أن هناك 6% -أو 19.8 مليون أميركي- سيبقون عرضة للإصابة، في أفضل الأحوال. والثاني أن هناك كثيرين لن يقبلوا التطعيم؛ إذ أظهر استطلاع أن نسبة هؤلاء تتراوح بين 9 و20%.

وقدّر والدمان شخصيا أن نحو 40% سيظلون عرضة للإصابة، ولذلك لن يطور المجتمع مناعة القطيع، وأشار إلى أن مناعة القطيع التي تتحقق عن طريق التلقيح الشامل تسمى "مناعة القطيع الاصطناعية أو الطبية"، أما مناعة القطيع المكتسبة من خلال العدوى والتعافي فتسمى "مناعة القطيع الطبيعية". وحسب رأيه، فإن الحل الأفضل ينطوي على نهج ثلاثي الشعب:

أولا: تقديم التطعيم لجميع المستفيدين الراغبين في ذلك حتى يتمكنوا في النهاية من تطوير قدر من مناعة القطيع الاصطناعية، ووقف عمليات الإغلاق والابتعاد.

ثانيا: السماح للأميركيين بالعودة إلى العمل واللعب والصلاة، وبذلك يُسمح للفيروس بالانتشار في عموم السكان منخفضي المخاطر للغاية، حتى يتمكن المجتمع من تطوير مناعة طبيعية للقطيع.

ثالثا: إلى أن تتحقق الحماية الكاملة من خلال مناعة القطيع، يتم إخضاع السكان المعرضين لمخاطر عالية للحجر الصحي الصارم، وكذلك التطعيم.

ويقول والدمان إن هذا النهج الثلاثي لا يتطلب من أحد أن يعترف بالخطأ، فما على المسؤولين سوى تغيير موقفهم المتمثل في الإغلاق وتشديد القيود على الجميع لمنح الشعب أفضل وأسرع فرصة لوقف الوباء والتعافي من الدمار.

المصدر : الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

هل يسبب لقاح كورونا من فايزر عقم النساء؟

يتداول مستخدمو واتساب منشورات تزعم أن رئيس الأبحاث بشركة فايزر Pfizer قال إن لقاح كوفيد-19 يسبب العقم لدى الإناث، فما الحقيقة؟ وهل ستتلقى الحوامل لقاح فيروس كورونا المستجد؟

المزيد من صحة

وصول أولى شحنات لقاح كورونا.. قطر تستعد لأكبر حملة تطعيم في تاريخها

وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر إلى الدوحة (مواقع التواصل الاجتماعي)

دراسة حديثة: الجثث قد تحمل عدوى كورونا حتى أسبوع بعد الوفاة

منها البيض.. 3 مواد لا يحتوي عليها لقاح فايزر لكورونا

سلالة كورونا الجديدة.. لماذا أصابت العالم بالهلع؟ وهل اللقاحات فعالة معها؟

الأكثر قراءة

تجارب على السلالة الجديدة.. كورونا يقترب من البابا وقفزة بوفيات بريطانيا والعراق يحجز كميات من اللقاح

انتقد القرآن وأوجب الغناء وألّف الكتب "الملعونة".. هل كان ابن الراوندي أشهر الملاحدة في التاريخ الإسلامي؟

ماذا تعرف عن أقلية الشبك في العراق؟ وكيف اندثرت لغتهم؟

شبك العراق يتميزون بلباس تقليدي قديم يختلف عن أزياء القوميات الأخرى (الجزيرة)

هكذا علق الكاظمي على لقطة تعديل الرئيس التركي ياقة قميصه

الرئيس التركي أثناء تعديل ياقة الكاظمي خلال استقباله في أنقرة الخميس الماضي (مواقع التواصل)