البث الحي
كوفيد-19|صحة|سنغافورة

سنغافورية تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لكورونا

حتى الآن لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل المحيطة بالجنين في رحم أمه أو حليب الرضاعة (شترستوك-صورة تعبيرية)
حتى الآن لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل المحيطة بالجنين في رحم أمه أو حليب الرضاعة (شترستوك-صورة تعبيرية)
29/11/2020

وضعت امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد الذي كانت قد أصيبت به أثناء حملها في مارس/آذار، مما يقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.

وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصابا بكوفيد-19 لكن جسده كان يحمل أجساما مضادة للفيروس، حسبما نقلت صحيفة "ستريت تايمز" اليوم الأحد عن الأم سيلين نج-تشان.

وقالت الأم للصحيفة "يشتبه طبيبي الخاص بأنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به".

وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أقل من 11 يوما.

ولم ترد أي من الأم ولا المستشفى الجامعي الوطني بشكل فوري على طلب للتعليق.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد-19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع.

وحتى الآن، لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كوفيد-19

كورونا.. تعرف على آخر الأرقام والتطورات في مناطق مختلفة من العالم

قبل أن تضع قدمك في الطائرة.. هل سيكون عليك أخذ لقاح كورونا؟

العديد من مشاريع جوازات السفر الصحية الرقمية قيد التطوير حاليا (غيتي)

كورونا.. بوتين يفتتح مصنع أدوية للعلاج وتباين في الإجراءات بين الإغلاق والتخفيف بأوروبا وأميركا

مراكز لفحص كورونا قبيل ما يسمى عيد الشكر بأميركا (وكالة الأناضول)

دراسة جديدة تخالف ما كنا نعرفه عن كورونا لدى الأطفال

حوالي ثلثي الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا أبلغوا عن أعراض (غيتي)
الأكثر قراءة

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

بعد يومين على اغتيال فخري زاده.. برلمان إيران يقر رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

جلسة سابقة للبرلمان الإيراني (الأناضول)

ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

المصاعد ذات الإطلالة البانورامية تربط طوابق مجمع إستينيا بارك في إسطنبول (صحيفة سوزجو التركية)

ميديا بارت: اعتماد الأئمة.. ماكرون يفشل في تجديد الإسلام بفرنسا

صلاة الجمعة في جامع باريس الكبير (غيتي)