هل تحصل الدول الغنية على كل لقاحات كورونا ولا تبقى جرعات كافية للبلدان الفقيرة؟

يطرح سؤال عما إذا كانت الدول الفقيرة ستحصل على لقاح ضد مرض كوفيد-19، بعد إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتك" تطوير لقاح "فعال بنسبة 90%" لفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -يوم الجمعة- عن أمله في أن يفيد أي "تقدم علمي" كل البلدان، قائلا "لا شك في أن اللقاح سيكون أداة أساسية للسيطرة على الوباء".

لكن بينما تخطط الدول الغنية لبرامج تلقيح حتى نهاية عام 2021، يحذّر الخبراء من العقبات التي ستواجه البلدان الفقيرة.

ويأمل مختبرا "فايزر" الأميركي و"بيونتك" الألماني بتوفير الجرعات الأولى في غضون أسابيع قليلة، بمجرد استلام تصاريح الاستخدام الطارئ من الوكالات الصحية، وتتوقع الشركتان توفير ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة العام المقبل.

وبكلفة 40 دولارا لكل برنامج علاج (يعطى على جرعتين)، سارعت الدول الغنية إلى طلب ملايين الجرعات مسبقا قبل أن يعرف ما إذا كان هذا اللقاح سينجح. لكن ماذا عن الدول الفقيرة؟

قالت ترودي لانغ مديرة شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد، لوكالة الصحافة الفرنسية، "إذا كان لدينا لقاح فايزر فقط ويحتاج كل شخص إلى جرعتين، فمن الواضح أننا أمام معضلة أخلاقية".

يوجد حاليا أكثر من 30 لقاحا محتملا آخر لكوفيد-19 قيد التطوير، منها 11 كانت في المرحلة الثالثة من التجارب، أي قبل الأخيرة التي تمنح خلالها الموافقة.

ونظرا إلى أنها توقعت الطلب المفرط على أي لقاح معتمد، أنشأت منظمة الصحة العالمية مبادرة "كوفاكس" في أبريل/نيسان لضمان التوزيع العادل للقاحات، وهي تجمع الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

توزيع عادل

بالنسبة إلى مديرة المشروع في مركز التنمية العالمية رايتشل سيلفرمان، فإن من غير المرجح أن يتوافر جزء كبير من الدفعة الأولى من اللقاحات في أفقر البلدان.

فاستنادا إلى اتفاقات الشراء المسبق الموقعة مع شركة "فايزر"، هناك 1.1 مليار جرعة تم شراؤها من قبل الدول الغنية، وقالت سيلفرمان لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يتبق الكثير للدول الأخرى".

وبعض البلدان التي طلبت مسبقا -مثل اليابان وبريطانيا- هي جزء من "كوفاكس"، لذلك فإن من المحتمل أن تصل بعض الجرعات على الأقل إلى البلدان الأقل تقدما من خلال اتفاقات الشراء الخاصة بها.

وبخلاف ذلك، فإن الولايات المتحدة التي طلبت 600 مليون جرعة، ليست عضوا في "كوفاكس"، لكن هذا الأمر قد يتغير مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال منسق شؤون لقاح كوفيد-19 في منظمة اليونيسف بنجامين شرايبر "علينا تجنب أن تحصل الدول الغنية على كل اللقاحات، وبالتالي لا تتبقى جرعات كافية للبلدان الأفقر".

وبالإضافة إلى المسألة الأخلاقية، تؤكد البيانات الوبائية الحاجة إلى التوزيع العادل للقاح.

فقد نشر باحثون في جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة أخيرا دراسة تبحث في الصلة بين الوصول إلى اللقاح والوفيات الناجمة عن كوفيد-19. ووضعوا سيناريوهين، يبحث الأول في ما قد يحدث إذا احتكرت 50 دولة غنية أول ملياري جرعة من اللقاح، وفي السيناريو الثاني يتم توزيع اللقاح على أساس عدد سكان الدولة بدلا من قدرتهم على دفع ثمنه.

وتبين أنه في السيناريو الأول، تنخفض الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بمقدار الثلث (33%) في أنحاء العالم، أما في الفرضية الثانية فتصل نسبة انخفاض الوفيات فيها إلى 61%.

انعدام الثقة

لكن حتى لو تحقق التمويل للدول الفقيرة، فستظهر مشكلة نقل الجرعات، إذ يجب تخزين اللقاح في مكان تبلغ حرارته 70 درجة مئوية تحت الصفر، بينما "معظم الثلاجات في غالبية المستشفيات حول العالم تصل حرارتها إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر"، وفق ترودي لانغ.

وتقوم شركة "فايزر" وبعض الحكومات بإعداد بروتوكول تسليم منذ أشهر، لكن "لم يحدث أي من هذا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل"، بحسب ما أوضحت رايتشل سيلفرمان.

وقال بنجامين شرايبر "لدينا خبرة في نشر لقاح ضد إيبولا"، وهو لقاح له خصائص مماثلة للقاح شركة "فايزر" من حيث درجة حرارة التخزين.

وأضاف أن "تخزين لقاح كوفيد-19 أصعب في جنوب الكرة الأرضية، لكنه ليس مستحيلا"، ويتطلب استثمارات وتدريبا كبيرا.

وحتى لو توافرت اللقاحات في الأشهر المقبلة، تبقى عقبة أخيرة وهي عدم الثقة في حملات التلقيح، وهي من التهديدات العشرة الرئيسية للصحة وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقضى اللقاح ضد إيبولا في السنوات الأخيرة على الفيروس بشكل شبه كامل، لكن العديد من الدراسات أظهرت أن التقدم المحرز يتراجع بسبب عدم الثقة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت وداخل المجتمعات عن اللقاحات.