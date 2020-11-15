فيروس كورونا.. عزل عام في لبنان والنمسا وإسطنبول وتراجع طفيف للوفيات في إيطاليا

بدأت في لبنان فجر السبت إجراءات العزل العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين ستبدأ النمسا إجراءات مماثلة بعد غد الثلاثاء، كما دعا رئيس بلدية إسطنبول إلى فرض عزل عام بالمدينة لمدة أسبوعين، في وقت أعلنت فيه إيطاليا تراجعا طفيفا في الوفيات التي نجمت عن الفيروس.

وقال المستشار سيباستيان كورتس السبت إن النمسا ستفرض عزلا عاما يوم الثلاثاء في محاولة للسيطرة على عدد الإصابات المتصاعدة بفيروس كورونا.

وأكد كورتس أنه سيتم إغلاق المتاجر غير الأساسية وتمديد حظر التجول الحالي من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا، ليصبح البقاء في المنزل طوال اليوم ضرورة أساسية مع استثناءات محددة مثل التسوق لشراء الضروريات أو ممارسة الرياضة.

ومن المقرر أن يستمر العزل لمدة 3 أسابيع تقريبا، على أن يكون آخر يوم فيه هو 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مريض بالفيروس في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

خارج نطاق السيطرة

وفي تركيا دعا رئيس بلدية إسطنبول السبت إلى فرض عزل عام لمدة أسبوعين على الأقل لاحتواء زيادة "خارج نطاق السيطرة" في حالات الإصابة بالفيروس.

وأضاف رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، وهو سياسي بارز في حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل المعارضة الرئيسية في تركيا، أن أكبر مدينة في البلاد يجب أن تتحرك بسرعة وتقدم صورة واضحة عن كيفية ظهور الموجة الثانية من الوباء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق السبت إن المستشفيات ليست مكتظة في الوقت الراهن، لكن الوضع قد يتفاقم إذا لم يتبع الناس قواعد الوقاية من الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 11 ألفا و300 شخص في تركيا، وسجلت البلاد 93 وفاة و3045 إصابة يوم الجمعة لترتفع إلى مستويات لم تشهدها منذ آواخر أبريل/نيسان الماضي بعد الذروة الأولية مباشرة.

أما في أوكرانيا فقال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف إن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية.

وقال ستيبانوف في تصريحات تلفزيونية السبت "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين"، مضيفا أن بلاده سجلت 12 ألفا و524 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525 ألفا و176 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 9508.

الفرق الصحية في لبنان تسابق الزمن لمحاصرة فيروس كورونا (رويترز)

إقفال عام بلبنان

وبدأت فجر السبت إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، ولرفع جاهزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى.

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مساء الجمعة المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما كانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.

وتخطى عدد الإصابات عتبة 100 ألف، وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجل لبنان -الذي يناهز عدد سكانه 6 ملايين- نحو 11 ألف إصابة كل أسبوع.

وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة. وسيترافق مع حظر تجول من 5 مساء حتى 5 فجرا، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.

كما نظمت وزارة الداخلية اللبنانية حركة السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن للسيارة الواحدة التجول لأكثر من 3 أيام أسبوعيا.

ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.

إيطاليا من أكثر الدول التي تضررت بفيروس كورونا (رويترز)

وفيات إيطاليا

وسجلت إيطاليا تراجعا طفيفا في وفيات كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت عن 37 ألفا و255 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 544.

أما في البرازيل فأعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 38 ألفا و307 إصابات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و848 ألفا و959 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165 ألفا و658 بعد تسجيل 921 حالة جديدة.

وفي الولايات المتحدة قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 10 ملايين و690 ألفا و665 حالة، بزيادة 181 ألفا و801 حالة عن الحصيلة السابقة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 243 ألفا و580 حالة، بعد أن أودى المرض بحياة 1364 آخرين.

وسجل المغرب يوم أمس السبت 5875 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 5515 الجمعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 288 ألفا و211 إصابة منذ ظهور أول حالة في البلاد يوم 2 مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن 66 شخصا توفوا مقابل 61 الجمعة ليبلغ مجموع الوفيات 4697، وبلغ عدد المتعافين 234 ألفا و904 حالات، بنسبة تعاف بلغت 81.5%.

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم ضد الفيروس لمن هم فوق 18 عاما، وستستهدف الحملة في البداية من يعملون في القطاع الصحي والأمني والتعليم قبل تعميم التطعيم.

من أحد مراكز معالجة مرضى كورونا بألمانيا (رويترز)

فض مظاهرات بألمانيا

وفي مدينة فرانكفورت الألمانية، استخدمت الشرطة السبت مدافع المياه خلال تجمع مناهض لتدابير العزل العام، وفضته بعد عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل استخدام الكمامات والتباعد الجسدي.

وتظاهر في شوارع المدينة نحو 600 شخص من إحدى الحركات المعارضة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه قال ساسة بارزون إنه من غير المرجح إجراء أي تخفيف سريع للعزل العام الذي تم فرضه في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما قال وزير الصحة ينس سبان في إحدى المناسبات على الإنترنت لحزب المستشارة أنجيلا ميركل، إن الأسابيع وربما حتى الأشهر الصعبة لم تأت بعد.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية نشرت السبت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى 775 ألفا و556، بعد تسجيل 22 ألفا و461 حالة جديدة. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 12 ألفا و378 وفاة بعد تسجيل 178 حالة جديدة.