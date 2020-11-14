الصين تعثر على فيروس كورونا في شحنة جمبري من دولة عربية

أعلنت مدينة لانتشو بغرب الصين اليوم السبت أنها رصدت فيروس كورونا المستجد في إحدى عبوات شحنة جمبري (روبيان) مجمد مستوردة من دولة عربية، في الوقت الذي تكثف فيه الصين من فحوص الأطعمة المجمدة.

وفيروس كورونا المستجد اسمه العلمي "سارس كوف 2″، وهو المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقالت لجنة الصحة في بلدية لانتشو في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها عثرت على عينة إيجابية واحدة أمس الجمعة على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.

وذكر البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على بقية الشحنة المعنية وتحديد أماكن كل ما بيع منها.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووصلت إلى لانتشو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر الإصابة بـ"كوفيد-19″ من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين حذّرت مرارا من ذلك بعد اكتشاف الفيروس في منتجات أغذية مستوردة، وهو ما يؤدي إلى فرض حظر على الاستيراد من حين لآخر.