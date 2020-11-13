خبر جيد: نسبة وفيات كورونا انخفضت 30%

قال باحثون من معهد مقاييس وتقييم الصحة التابع لجامعة واشنطن -يوم الخميس- إن احتمال الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قد انخفض بنحو الثلث تقريبا منذ أبريل/نيسان الماضي، بسبب تحسّن العلاج.

وقال مدير المعهد كريستوفر موراي لرويترز إن مرض كوفيد-19 يقتل الآن حوالي 0.6% من المصابين به في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 0.9% في بداية الجائحة.

وأضاف أن الإحصاءات تعكس اكتشاف الأطباء طرقا أفضل لرعاية المرضى، بما في ذلك استخدام مضادات التخثر والدعم بالأكسجين. وتم تحديد علاجات فعالة مثل ستيرويد ديكساميثاسون.

وواجه الخبراء صعوبة لتحديد مقياس حاسم في الجائحة: مثل معدل الوفاة أو النسبة المئوية للمصابين الذين من المحتمل أن يموتوا.

وتزداد الصعوبة نظرا لأن العديد من المصابين لا يعانون من أعراض، ولا يتم التعرف عليهم أبدا.

ويوضح الرسم الآتي 9 من أبرز أعراض فيروس كورونا، ولمعرفة القائمة التفصيلية لأعراض عدوى كورونا اضغط على هذا الرابط.

العمر

وقال المعهد إنه كان يستخدم معدل الوفيات إلى الإصابات، مُستمدا من دراسات استقصائية بعد وضع العمر في الاعتبار، فكبار السن أكثر عرضة لخطر الوفاة بكوفيد-19 مقارنة بالشباب.

وقال موراي "نعلم أن الخطر مرتبط بشدة بالعمر، فخطر الوفاة يزيد 9% لكل عام من العمر".

وقال المعهد الذي يتخذ من سياتل مقرا له، وهو مصدر مؤثر في التوقعات الخاصة بكوفيد-19، إنه خلص أيضا إلى أن معدل الوفيات بكوفيد-19 يزداد سوءا في المجتمعات ذات المستويات العالية من السمنة.

وأضاف أن تحليله لمعدلات الوفيات حسب العمر في أكثر من 300 دراسة، يشير إلى انخفاض بنسبة 30% منذ أبريل/نيسان.