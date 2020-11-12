تايمز: لقاح كورونا الأميركي سيكون أغلى من لقاح أكسفورد البريطاني 7 مرات

قالت صحيفة "تايمز" إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تطوره شركة فايزر الأميركية سيكون أغلى 7 مرات من لقاح جامعة أكسفورد.

ونقلت عن مسؤولين بريطانيين اعتقادهم أن لقاح أكسفورد سيتجاوز التحديات والتعقيدات اللوجستية التي يتطلبها لقاح فايزر، لجهة الحاجة إلى حفظه في درجة حرارة 70 تحت الصفر.

وأوضحت الصحيفة أن جرعتين من لقاح فايزر ستكلفان نحو 40 دولارا، في حين لن تتجاوز تكلفة الكمية نفسها من لقاح أكسفورد 10 دولارات.

وتعزو الفارق في الأسعار إلى الدعم الحكومي الذي تلقاه لقاح أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا، إذ موّلته الحكومة الأميركية بأكثر من مليار دولار والحكومة البريطانية بأكثر من 65 مليونا.

وقال مسؤولون إن لقاح أكسفورد -الذي يتوقع إعلان بيانات تجاربه السريرية خلال الأسابيع المقبلة- سيكون ممكنا حفظه بدرجات الحرارة العادية للثلاجة، كما أن أسترازينيكا ستوفر 100 مليون جرعة منه لبريطانيا، أي أكثر من ضعف الجرعات المتفق عليها مع فايزر.