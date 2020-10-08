منها صدر الدجاج والسبانخ.. 6 أطعمة صحية عليك تناولها يوميا

يجب أن تحرص على تضمين الأطعمة الصحية في وجباتك الغذائية بشكل يومي، وليس مرة في الشهر أو في المناسبات فقط، لأنها توفر لك مجموعة من الفوائد الغذائية المهمة، وتمكنك من تنويع أطباقك أيضا، ويعرض موقع "ماري كلار" (marieclaire) الروسي أطعمة صحية ينصح بتناولها بشكل يومي، وإدراجها في إعداد أطباق مفيدة وشهية:

1- الجوز

الجوز من الأطعمة التي تساعد على خسارة الوزن لأنه غني بالأحماض الدهنية (أوميغا 3) التي تساعد على تفعيل حرق الدهون وإبطاء تخزين السعرات الحرارية في الجسم، وذلك وفقا لموقع "ماري كلار". ويُعتقد أن الاستهلاك المنتظم للجوز يحسن الذاكرة ويساعدنا على تقوية جهازنا المناعي.

2- صدر الدجاج

يعد لحم صدر الدجاج مناسبا للحمية الغذائية، فهو يتكون من البروتين الصافي وفيه نسبة قليلة من الدهون، لذلك ينصح دائما خبراء التغذية بتناوله، كما أن صدور الدجاج خفيفة على المعدة، ومناسبة لعشاء خفيف.

3- السبانخ

ينصح بإدخال السبانخ في الوجبات اليومية، فهذا النوع من الخضراوات الورقية مفيد للجهاز العصبي، ويساعد على تقوية الذاكرة. والأهم من ذلك أنه يحتوي على مادة اللوتين (Lutein) التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لوظائف الدماغ وتحمي خلاياه من التلف.

4- اليوسفي

يحتوي اليوسفي -ويعرف أيضا باسم المندرين والمندلينا (Tangerines)- على فيتامين "سي" (C) ومادة البكتين (Pectin)، وهي نوع من الألياف الموجودة في جدران خلايا النباتات، وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل خفض الكوليسترول وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

5- التوت البري

التوت البري (Cranberry) يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، بمعدل 26 سعرة حرارية لكل 100 غرام. كما أنه غني بالسكريات والأحماض العضوية والبكتين والفيتامينات، ويسهم في فتح الشهية وتسهيل الهضم.

6- السلمون

تمثل أغلب أنواع السمك مصدرا غنيا بالمغنيسيوم والفوسفور، لكن السلمون بشكل خاص يعد من أفضل أنواع السمك، لأنه غني أكثر من غيره بالمغنيسيوم الضروري لتحسين عمل الجهاز العصبي. ويمكن أن يؤدي نقص هذه المادة إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة مثل الشعور الدائم بالتعب، وتشنجات العضلات والعصبية المفرطة.