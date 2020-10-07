حرقان العين.. 7 أسباب

قال البروفيسور كلاوس كورسيفن إن الأكياس الدمعية تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنها تشير إلى مشكلة صحية أيضا.
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لحرقان العين تتمثل في التالي:
1- دخول مادة في العين مثل الشامبو أثناء الاستحمام، أو الماء المحتوي على الكلور أثناء الاستحمام في حمام السباحة.
2- إجهاد العين الناجم عن العمل لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب.
3- إجهاد العين نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة.
أما الأسباب الخطيرة لحرقان العين فتتمثل في:
1- عدوى بكتيرية أو فيروسية، وذلك إذا كان الحرقان مصحوبا بإفرازات صفراء اللون.
2- تعاطي أدوية تتسبب في تراجع إفراز السائل الدمعي، ومن ثم جفاف العين والشعور بحرقان بها مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والمسكنات.
3- الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية.
4- الإصابة بأمراض مثل الروماتيزم والسكري وأمراض الغدة الدرقية، حيث تتسبب هذه الأمراض في اضطراب ترطيب العين.
وإذا لم يتلاش الحرقان بعد مرور عدة أيام، أو إذا كان شديدا للغاية، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الحرقان وعلاجه في الوقت المناسب.