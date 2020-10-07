حرقان العين.. 7 أسباب

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لحرقان العين تتمثل في التالي:

1- دخول مادة في ‫العين مثل الشامبو أثناء الاستحمام، أو الماء المحتوي على الكلور أثناء ‫الاستحمام في حمام السباحة.

2- إجهاد العين الناجم عن العمل لساعات طويلة ‫أمام شاشة الحاسوب.

3- إجهاد العين نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة.

‫أما الأسباب الخطيرة لحرقان العين فتتمثل في:

1- عدوى بكتيرية أو فيروسية، وذلك إذا كان ‫الحرقان مصحوبا بإفرازات صفراء اللون.

2- تعاطي أدوية ‫تتسبب في تراجع إفراز السائل الدمعي، ومن ثم جفاف العين والشعور بحرقان ‫بها مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والمسكنات.

3- الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب ‫القرنية.

4- الإصابة بأمراض مثل ‫الروماتيزم والسكري وأمراض الغدة الدرقية، حيث تتسبب هذه الأمراض في ‫اضطراب ترطيب العين.

‫وإذا لم يتلاش الحرقان بعد مرور عدة أيام، أو إذا كان شديدا ‫للغاية، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الحرقان وعلاجه في الوقت المناسب.