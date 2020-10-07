البث الحي
صحة|ألمانيا

حرقان العين.. 7 أسباب

حرقان العين قد يكون نتيجة الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب ‫القرنية (غيتي)
حرقان العين قد يكون نتيجة الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب ‫القرنية (غيتي)
7/10/2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء ‫العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لحرقان العين تتمثل في التالي:

1- دخول مادة في ‫العين مثل الشامبو أثناء الاستحمام، أو الماء المحتوي على الكلور أثناء ‫الاستحمام في حمام السباحة.

2- إجهاد العين الناجم عن العمل لساعات طويلة ‫أمام شاشة الحاسوب.

3- إجهاد العين نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة.

‫أما الأسباب الخطيرة لحرقان العين فتتمثل في:

1- عدوى بكتيرية أو فيروسية، وذلك إذا كان ‫الحرقان مصحوبا بإفرازات صفراء اللون.

2- تعاطي أدوية ‫تتسبب في تراجع إفراز السائل الدمعي، ومن ثم جفاف العين والشعور بحرقان ‫بها مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والمسكنات.

3- الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب ‫القرنية.

4- الإصابة بأمراض مثل ‫الروماتيزم والسكري وأمراض الغدة الدرقية، حيث تتسبب هذه الأمراض في ‫اضطراب ترطيب العين.

‫وإذا لم يتلاش الحرقان بعد مرور عدة أيام، أو إذا كان شديدا ‫للغاية، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الحرقان وعلاجه في الوقت المناسب.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

ما متلازمة العين المكتبية؟

متلازمة العين المكتبية هي حالة من الجفاف تصيب العين، وتنجم عن سرعة تبخر المادة الدمعية، وذلك بسبب خلل في محتواها من الزيوت. وتصيب عادة الموظفين الذين يعملون طويلا أمام شاشات الكمبيوتر.

المزيد من صحة

ديسك الظهر.. الأعراض والأسباب والعلاج

الأقراص أو الغضاريف تعمل على امتصاص ‫الصدمات (الألمانية)

فحص عينات من التشريح تكشف خبرا سيئا: كورونا يستطيع البقاء حيا 9 ساعات على الجلد

بقاء فيروس سارس كوف-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى (غيتي)

زيت الزيتون وزيت دوار الشمس.. أيهما أفضل للصحة؟

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)