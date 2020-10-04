البث الحي
كوفيد-19|صحة

6 أسلحة تقصف بها جبهة كورونا و"أخواتها"

حتى لا تفقد الخضراوات قيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن يجب ألا تطبخ كثيرا على النار (غيتي)
حتى لا تفقد الخضراوات قيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن يجب ألا تطبخ كثيرا على النار (غيتي)
4/10/2020

دخلنا فصل الخريف وبعده يأتي الشتاء البارد، وترافقهما نزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي العلوي، غير أن كل ما سبق ذكره يحل هذا العام في ظل أزمة كورونا، حيث يحذر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل وجود الأعداء الثلاثة: فيروس كورونا والإنفلونزا والزكام.

وليست الفواكه وحدها من ليمون وبرتقال وغريب فروت (الليمون الهندي) مصدر فيتامين سي المقوي لجهاز المناعة، إذ تحتوي بعض الخضراوات أيضا على فيتامين سي.

وليس فيتامين سي وحده المفيد للجهاز المناعي؛ إذ توجد فيتامينات أخرى ومعادن مهمة في هذا المضمار؛ مثل فيتاميني دي وأيه، ومعدني السيلينيوم والزنك على سبيل المثال لا الحصر، حسب ما نقله تقرير لدويتشه فيله عن الموقع الإلكتروني لمجلة "فيت فور فن" (Fit for Fun) الألمانية.

وذكر الموقع أن بعض الخضراوات الخريفية كالكرنب الأجعد وكرنب بروكسل تحوي كميات أكبر من فيتامين سي.

وفيما يلي نقدم لك أهم 6 أنواع خضار لتقوي جهازك المناعي في فصلي الخريف والشتاء:

1- الكرنب الأجعد (Kale)

يعتبر هذا النوع من الملفوف من أكثر أنواع الخضار احتواء على المواد الغذائية كالكالسيوم والحديد وفيتاميني كي وسي ومضادات الأكسدة.

2- السبانخ

السبانخ غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين بي والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي.

3- الملفوف الأحمر

هذا النوع من الخضار هو قنبلة من الفيتامينات؛ حيث تغطي 200 غرام منه الحاجة اليومية للجسم من فيتامين سي. ويحوي كذلك معدن الزنك بكمية جيدة، وهو مثالي لمن يتبع حمية بهدف التخسيس؛ إذ إنه فقير في السعرات الحرارية.

4- خس الضأن

خس الضأن (lamb's lettuce) أو كما يسمى أيضا ناردين صغير، غني بفيتاميني سي وأيه، والفوسفور والكالسيوم وحمض الفوليك واليود.

5- الشمندر الأحمر

يحوي الشمندر الأحمر مضاد الأكسدة بيتانين (Betanin) الذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من العدوى بالأمراض. وهو غني كذلك بفيتامين سي والزنك والسلينيوم.

6- كرنب بروكسل (Brussels sprout)

هذا النوع من الكرنب غني جدا بالفيتامينات مثل سي وأيه، وبالزنك، مما يجعله أداة فعالة في تقوية المناعة، ومنع الإصابة بالرشح والإنفلونزا.

ولكن مهلا! وحتى لا تفقد الخضراوات سابقة الذكر قيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن يجب ألا تطبخ كثيرا على النار.

المصدر : الجزيرة + دويتشه فيله

حول هذه القصة

المزيد من كوفيد-19

فحص عينات من التشريح تكشف خبرا سيئا: كورونا يستطيع البقاء حيا 9 ساعات على الجلد

بقاء فيروس سارس كوف-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى (غيتي)

أفيجان.. تعرف على الدواء الياباني لعلاج كورونا ومخاطره المحتملة

أفيجان هو دواء مضاد للإنفلونزا طوّرته &#34;فوجي فيلم تويوما كيميكال&#34; (رويترز)

كورونا قادر على ضرب الشخص نفسه مرتين.. والإصابة الثانية أقوى

تكرار الإصابة بفيروس كورونا وارد (شترستوك)

كورونا.. رقم قياسي في فرنسا ورفع درجة التأهب ببريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس (وسط) مع مسؤولين آخرين يشرفون على الإجراءات الجديدة لمواجهة الوباء (الأوروبية)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)