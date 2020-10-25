هل تسحب القهوة الماء من الجسم؟

ما الأطعمة التي تحافظ على رطوبة الجسم ونشاطه وسلامة وظائفه؟ وكيف يمكن تزويده بكميات كافية من الماء من خلال المشروبات والأغذية؟ وهل القهوة تسحب الماء من الجسم؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها هنا.

في مقالها الذي نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplus) الفرنسية، قالت الكاتبة روز إيه إن الجسم يحتاج إلى الاحتفاظ بالرطوبة طوال الوقت، لذلك من الضروري أن ننتبه باستمرار إلى كمية الماء التي نستهلكها.

وإلى جانب الماء الذي يعتبر بلا شك مصدرا رئيسيا لترطيب الجسم، تقول الكاتبة إننا نحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالماء للحفاظ على الصحة، وتقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

ما الأطعمة الغنية بالمياه؟

من الضروري إدماج الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء -مثل الفواكه والخضار- في نظامنا الغذائي، إذ تساعد على مد الجسم بما يحتاجه من الماء، وتساهم في الحفاظ على الصحة بشكل عام.

وهنا مجموعة من أبرز الأطعمة التي تحتوي في تركيبتها على نسبة عالية من الماء:

الخس: 96% الخيار: 95% الكرفس: 95% الكوسة: 94% البطيخ الأحمر: 92% القرنبيط: 92% الملفوف: 92% الفراولة: 91% الشمام: 90% الخوخ: 89% البرتقال: 88%

وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الأنواع من الفاكهة والخضار توفر الكمية اللازمة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى كونها غنية بالمياه. وتستهلك هذه الخضار والفاكهة بطرق مختلفة، في العصير أو الحساء أو السلطة، وهي مفيدة للجسم ومناعته من خلال الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحتويها.

كيف يمكنك الحفاظ على رطوبة جسمك طوال اليوم؟

وفقا للكاتبة، من الضروري اتباع عادات صحية يومية لضمان حصول الجسم على كمية كافية من الماء:

ينبغي عليك شرب كوب من الماء في الصباح عند الاستيقاظ.

احتفظ دائما بزجاجة مياه بالقرب منك حتى لا تنسى شرب الماء.

استبدل شرب الصودا بالمياه.

أضف فاكهة أو أوراق النعناع إلى الماء لمنحه مذاقا أفضل.

قم بتنزيل تطبيق يذكرك بشرب كمية كافية من الماء ويساعدك على تتبع كمية المياه التي تتناولها.

ماذا عن القهوة؟

يعتقد البعض أن القهوة لها تأثير ‫مدر للبول بفعل الكافيين الموجود بها، وهو ما يلزم من يشربها بتناول كوب ‫من الماء بعدها للتعويض، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

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‫أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أنه لا يضر شرب كوب من الماء بعد فنجان ‫القهوة، لكن هذا ليس ضروريا، فبالنسبة للعديد من الأشخاص تساهم القهوة ‫بشكل كبير في إجمالي استهلاكهم اليومي من المياه، حيث يتم احتسابها ضمن ‫توازن السوائل تماما مثل أي مشروب آخر، على سبيل المثال كوب عصير أو ‫كوب شاي.

‫صحيح أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير مدر للبول، وتؤثر كل من ‫كمية الكافيين وتكرار تناول القهوة على ذلك، إلا أن هذا التأثير وقتي ‫وأقل وضوحا مع الاستهلاك المنتظم للقهوة.

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‫ونظرا لتأثيرها المحفز للقلب والدورة الدموية، لا ينبغي استخدام ‫القهوة لإرواء العطش أو أن تحل في ذلك محل المياه المعدنية ومياه الشرب ‫وغيرها من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، ومع ذلك ليس هناك ما ‫يمنع من الاستهلاك المعتدل بما يصل إلى 4 أكواب من القهوة يوميا.

ومن أبرز فوائد ترطيب الجسم: