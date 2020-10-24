الكركم.. تعرف على عجائبه

الكركم من أكثر البهارات شهرة في العالم، فما أبرز منافعه وآثاره الإيجابية على صحة الإنسان؟

نقدم هنا فوائد 6 للكركم، وذلك وفقا لتقرير من دويتشه فيله نقل عن مصادر متعددة، ونؤكد هنا أن الكركم ليس علاجا لأي مرض، وأن هذه النصائح للاسترشاد العام فقط، ويجب عليك لمزيد من المعلومات مراجعة طبيبك:

1- فقدان الوزن

لا تؤدي البهارات وحدها بالطبع إلى فقدان الكيلوغرامات الزائدة، ولكن عند جعل الكركم أحد مكونات نظام غذائي صحي، يساعد جسمك في تحفيز حرق الدهون.

2- تخفيف التهاب المفاصل

قد يساعد الكركم في تقليل الألم والتورم والتيبس في المفاصل، ولمعرفة إذا كان يمكن أن يساعد حالتك الخاصة قم باستشارة طبيبك.

3- تحسين المزاج

وفقا لدراسات فإن الكركم يمكن أن يحد من أعراض القلق والاكتئاب، لأنها تكون غالبا مصحوبة بالتهاب. ولمعرفة ما إذا كان يمكن أن يساعدك قم باستشارة طبيبك ولا توقف أو تغير أي علاج دون استشارته أولا.

4- خفض نسبة السكر في الدم

تشير دراسة نشرت في مجلة "نترشن أند إنترميدياري ميتابوليزم" (Nutrition & Intermediary Metabolism) إلى أن تناول الكركم يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

5- محاربة مرض ألزهايمر

يدرس العلماء الأسباب الحقيقية وراء كون مواطني دولة الهند، التي تعتبر أطباقها غنية بالكركم، أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر. وذلك مقارنة بسكان أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من أن نتائج الأبحاث حول الموضوع لم تظهر بعد، فإن هناك اتفاقا بين العلماء على أن الاستهلاك اليومي للكركم يمكن أن يكون مفيدا للذاكرة والوظائف الإدراكية.

6- خفض نسبة الكوليسترول

أبرزت الدراسات الأولية في الموضوع أن الكركم يمكن أن يخفّض نسبة الدهون في الدم، إذ أجريت اختبارات على أشخاص مصابين به خضعوا لحمية تحتوي على الكركم بانتظام، فانخفض لديهم مستوى الكوليسترول في الدم.

في المقابل -وفقا لمعطيات أخرى- فإن تناول الكركم في بعض الحالات قد يؤدي لانعكاسات سلبية على صحة الإنسان، مثل:

1- قد يحد الكركم من امتصاص الحديد

إذا كان الشخص يعاني من نقص الحديد، فإن الكركم يحد من امتصاصه، لذلك ينصح بعدم تناوله بكميات مبالغة.

2- يرقق الدم

للكركم تأثير مشابه للأدوية المسيلة للدم (blood thinner)، مما يزيد من خطر النزيف.

3- يخفض نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم

تشير بعض الأبحاث التي أجريت على الحيوانات، إلى أن الكركم قد يساعد في علاج مرض السكري والوقاية منه، لكن الإفراط فيه أو تناوله مع الأدوية الطبية الخاصة بخفض نسبة السكر في الدم قد يؤدي لانخفاض السكر بنسبة كبيرة، لذلك يفضل استشارة الطبيب.

خلاصة الأمر أن للكركم فوائد محتملة، ولذلك ينصح بإضافته عموما للغذاء. وإذا كنت مريضا أو تعاني من أية مشكلة صحية لا تتناول الكركم إلا بعد استشارة الطبيب، ولا تكثر أيضا من الكركم أو تستعمله بديلا عن نمط الحياة الصحي.