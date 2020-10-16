أفيجان.. تعرف على الدواء الياباني لعلاج كورونا ومخاطره المحتملة

قالت شركة فوجي فيلم هولدنغز اليوم الجمعة إنها تقدمت بطلب في اليابان للحصول على الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" (Avigan) المضاد للإنفلونزا كعلاج لمرض "كوفيد-19" الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك في بيان على موقع الشركة.

وكانت الشركة قالت الشهر الماضي إن دراسة في المرحلة الأخيرة على "أفيجان" أظهرت قِصَر فترات التعافي بالنسبة لمرضى "كوفيد-19" الذين يعانون أعراضا غير حادة، وإنها ستسعى لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية هذا الشهر على أقرب تقدير.

وأظهرت الدراسة التي شملت 156 مريضا في اليابان أن الذين عولجوا بأفيجان تحسنت حالتهم بعد 11.9 يوما مقارنة مع 14.7 يوما للمرضى الذين تناولوا دواء وهميا.

وأفيجان -المعروف أيضا باسمه العلمي "فافيبيرافير" (favipiravir)- حاصل على الموافقة في اليابان كدواء للإنفلونزا. ويخضع حاليا لما لا يقل عن 16 تجربة سريرية في أنحاء العالم، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن العقار بعدما أظهرت دراسات على حيوانات أنه يسبب عيوبا خلقية في المواليد، وفقا لما ذكرت رويترز.

ووفقا لبيان الشركة فإن "أفيجان" دواء مضاد للإنفلونزا طوّرته "فوجي فيلم تويوما كيميكال" (FUJIFILM Toyama Chemical)، وحصل على موافقة التصنيع والتسويق المحلي في مارس/آذار 2014 لعلاج الإنفلونزا.

وقال البيان إن أفيجان يمنع بشكل انتقائي بوليميراز -إنزيم- الحمض النووي الريبي (RNA polymerase) الضروري لتكاثر فيروس الإنفلونزا. وبسبب هذه الآلية كان من المتوقع أن يكون لأفيجان تأثير مضاد على فيروس كورونا المستجد، لأن فيروس كورونا يحمل مواد وراثية من نوع RNA، وهو من نوع فيروسات الإنفلونزا نفسها.

وأجرت "فوجي فيلم تويوما كيميكال" المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في اليابان في مارس/آذار من هذا العام لمرضى "كوفيد-19" المصابين بالتهاب رئوي غير حاد.

وأكدت الشركة أن استعمال "أفيجان" أظهر وقتا أقصر لتعافي المرضى مع عدم تحديد مخاوف متعلقة بالسلامة.