البث الحي
صحة|العالم

مدر للبول.. 5 فوائد مذهلة للبزر الأبيض

بذور اليقطين تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون غير المشبعة (غيتي)
بذور اليقطين تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون غير المشبعة (غيتي)
15/10/2020

ما أبرز الفوائد الصحية لبذور اليقطين؟ وما هي كمية الاستهلاك المثالية لها يوميا؟ الجواب هنا.

قال تقرير في مجلة "توب سانتي" (top sante) الفرنسية، إن بذور اليقطين -وتعرف أيضا باسم البزر الأبيض واللب الأبيض- تحتوي على مستويات عالية من البروتين، إضافة إلى كونها وجبة مقرمشة تزود الجسم بالمكونات المعدنية التي يحتاجها، وتاليا 5 فوائد صحية لبذور اليقطين:

1- غنية بالبروتين

يحتوي كل 100 غرام من بذور اليقطين على 35 غراما من البروتين، مما يجعلها الوجبة المناسبة للرياضيين، فضلا عن الأشخاص الذين يقوم نظامهم الغذائي على التغذية النباتية التامة.

2- دهون صحية

إلى جانب محتواها العالي من البروتين، تحتوي بذور اليقطين على نسبة كبيرة من الدهون غير المشبعة المفيدة بدورها لجهاز القلب والأوعية الدموية.

3- الزنك والمغنيسيوم

قالت بريجيت ميرسييه فيشو، أخصائية التغذية، إنها "تعد مفيدة للنباتيين، حين نضيف إليها الحبوب (في الخبز أو سلطة الأرز، على سبيل المثال)، للحصول على الأحماض الأمينية الأساسية، إذ تغطي حفنة ثلث احتياجاتنا من المغنيسيوم، ويمكن كذلك الإشارة إلى أنها غنية بالزنك، الذي يعتبر مفيدا لجهاز المناعة ومضادا لحالات الالتهاب".

4- غنية بالألياف

تعد بذور اليقطين غنية جدا بالألياف (11 غراما لكل 100 غرام)، كما تبطئ امتصاص الدهون "السيئة"، وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم. تؤكد إميلي بوريجليوني، المعالجة بالمداواة الطبيعية والمتخصصة في التغذية في بوردو، أنه "بشكل عام، تعود بذور اليقطين بالنفع على نظام القلب والأوعية الدموية".

5- مدر للبول

لدى بذور اليقطين تأثير مدر للبول؛ فهي تدعم نشاط الكلى، وتساعد في مكافحة احتباس الماء.

ما هي كمية الاستهلاك المثالية؟

بينت المجلة أنه يُفضل استهلاكها طبيعية، غير محمصة، ولا مملحة ودون إضافات، وتابعت "للاستفادة من فوائدها، فإن ملعقة كبيرة من بذور اليقطين يوميا كافية".

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

بلغت 40 سنة؟ 10 أسئلة تهمك

هناك العديد من الأسئلة الطبية الصحية والغذائية التي يطرحها الناس عندما يتجاوزون سن 40، حول أنواع الأطعمة المفيدة التي يجب الإكثار منها للحفاظ على الصحة وتجنب الأمراض. ونجيب هنا عن بعضها.

المكسرات تحميك من زيادة الوزن

كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في الحد من زيادة الوزن.

المزيد من صحة

ديسك الظهر.. الأعراض والأسباب والعلاج

الأقراص أو الغضاريف تعمل على امتصاص ‫الصدمات (الألمانية)

فحص عينات من التشريح تكشف خبرا سيئا: كورونا يستطيع البقاء حيا 9 ساعات على الجلد

بقاء فيروس سارس كوف-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى (غيتي)

زيت الزيتون وزيت دوار الشمس.. أيهما أفضل للصحة؟

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

في الذكرى 50 لرئاسته.. الوجه الغائب للسادات بين عبد الناصر والإخوان وأرانب السجن

الرئيس المصري الراحل أنور السادات تولى السلطة بين 1971 و1981 (الجزيرة)