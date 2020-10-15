مدر للبول.. 5 فوائد مذهلة للبزر الأبيض

ما أبرز الفوائد الصحية لبذور اليقطين؟ وما هي كمية الاستهلاك المثالية لها يوميا؟ الجواب هنا.

قال تقرير في مجلة "توب سانتي" (top sante) الفرنسية، إن بذور اليقطين -وتعرف أيضا باسم البزر الأبيض واللب الأبيض- تحتوي على مستويات عالية من البروتين، إضافة إلى كونها وجبة مقرمشة تزود الجسم بالمكونات المعدنية التي يحتاجها، وتاليا 5 فوائد صحية لبذور اليقطين:

1- غنية بالبروتين

يحتوي كل 100 غرام من بذور اليقطين على 35 غراما من البروتين، مما يجعلها الوجبة المناسبة للرياضيين، فضلا عن الأشخاص الذين يقوم نظامهم الغذائي على التغذية النباتية التامة.

2- دهون صحية

إلى جانب محتواها العالي من البروتين، تحتوي بذور اليقطين على نسبة كبيرة من الدهون غير المشبعة المفيدة بدورها لجهاز القلب والأوعية الدموية.

3- الزنك والمغنيسيوم

قالت بريجيت ميرسييه فيشو، أخصائية التغذية، إنها "تعد مفيدة للنباتيين، حين نضيف إليها الحبوب (في الخبز أو سلطة الأرز، على سبيل المثال)، للحصول على الأحماض الأمينية الأساسية، إذ تغطي حفنة ثلث احتياجاتنا من المغنيسيوم، ويمكن كذلك الإشارة إلى أنها غنية بالزنك، الذي يعتبر مفيدا لجهاز المناعة ومضادا لحالات الالتهاب".

4- غنية بالألياف

تعد بذور اليقطين غنية جدا بالألياف (11 غراما لكل 100 غرام)، كما تبطئ امتصاص الدهون "السيئة"، وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم. تؤكد إميلي بوريجليوني، المعالجة بالمداواة الطبيعية والمتخصصة في التغذية في بوردو، أنه "بشكل عام، تعود بذور اليقطين بالنفع على نظام القلب والأوعية الدموية".

5- مدر للبول

لدى بذور اليقطين تأثير مدر للبول؛ فهي تدعم نشاط الكلى، وتساعد في مكافحة احتباس الماء.

ما هي كمية الاستهلاك المثالية؟

بينت المجلة أنه يُفضل استهلاكها طبيعية، غير محمصة، ولا مملحة ودون إضافات، وتابعت "للاستفادة من فوائدها، فإن ملعقة كبيرة من بذور اليقطين يوميا كافية".