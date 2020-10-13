الشيب المبكر.. 5 أسرار لمنع حدوثه

قد يبدو ظهور الشعر الرمادي في وقت مبكر جدا بمثابة كابوس بالنسبة لك، ونقدم هنا 5 نصائح لمنع حدوث ذلك.

في تقريرها الذي نشره موقع "هيلث شوتس" (Health Shots)، قالت الكاتبة شريا غوبتا إنه على الرغم من أن الشيب يُعد أمرا طبيعيا تماما مع تقدمنا في العمر؛ إلا أنه إذا ظهر قبل أوانه، فقد يمثل مصدر قلق.

كيف يحدث الشيب؟

تحتوي بصيلات شعرك على صبغة تسمى الميلانين، وهي المسؤولة عن لون شعرك. ومع تقدمك في السن، تفقد بصيلاتك الصبغة وتحول شعرك الأسود أو البني إلى رمادي أو أبيض.

لذلك إذا كنت تعاني من الشيب المبكر، فإن السبب وراء ذلك هو نقص كمية الميلانين في شعرك؛ لكن يجب أن تعلم أن جيناتك وعوامل خارجية مثل الإجهاد ونقص الفيتامينات والتدخين يمكن أن تتسبب في تحول شعرك للون الرمادي بدلا من عمرك.

ولمعرفة الطرق التي من شأنها أن تمنع شيب الشعر المبكر، تنصح الدكتورة مانجول أغاروال، وهي أخصائية أمراض جلدية في مستشفى فورتيس في نيودلهي باتباع النصائح التالية لمنع شيب الشعر المبكر:

1- عالج نقص المغذيات

حسب الدكتورة أغاروال، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وفيتامين "بي 12" (B12) والكالسيوم والنحاس وفيتامين "دي" (D) للشيب المبكر.

وينصح بتحسين نوعية الغذاء للحصول على المواد التي فيها نقص، ويمكن أيضا تناول المكملات الغذائية، ولكن يجب استشارة طبيبك قبل البدء في تناول أي مكملات أو أدوية.

2- قلل من التوتر

يمكن أن تسبب الضغوطات والإجهاد في حياتك شيب الشعر. يخلق الإجهاد المزيد من جزيئات "الجذور الحرة" (Free radical) في الجسم، والتي يمكن أن تؤثر على جودة ولون شعرك.

لذلك حاول السيطرة على التوتر، خذ وقتا للاسترخاء ومارس الهوايات التي تحبها.

3- توقف عن التدخين

أشارت الكاتبة إلى أن التدخين تماما مثل الإجهاد يزيد من الجذور الحرة في جسمك، والتي يمكن أن تتسبب في اختفاء لون شعرك الطبيعي، وتضيف الدكتورة أغاروال أن "التدخين يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يتلف شعرك مما يؤدي إلى شيب مبكر".

4- احم شعرك من الأشعة فوق البنفسجية

كما يحدث مع بشرتك، فإن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر سلبا على شعرك أيضا، يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للأشعة الضارة إلى تفتيح شعرك على المدى الطويل. في هذا السياق، تنصح الدكتورة أغاروال بتغطية شعرك بغطاء أو قبعة أو مظلة في كل مرة تخرج فيها تحت أشعة الشمس القوية.

5- افحص الغدة الدرقية

حسب الدكتورة أغاروال، تمثل الغدة الدرقية سببا شائعا وراء شيب الشعر، خاصة لدى النساء، يمكن أن يكون شيب الشعر ناتجا عن عدم عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح. إذا كنت تشك في أن هرموناتك غير طبيعية، استشر الطبيب.