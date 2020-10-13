البث الحي
صحة|العالم

الشيب المبكر.. 5 أسرار لمنع حدوثه

إذا كنت تعاني من الشيب المبكر، فإن السبب وراء ذلك هو نقص كمية الميلانين في شعرك (غيتي)
إذا كنت تعاني من الشيب المبكر، فإن السبب وراء ذلك هو نقص كمية الميلانين في شعرك (غيتي)
13/10/2020

قد يبدو ظهور الشعر الرمادي في وقت مبكر جدا بمثابة كابوس بالنسبة لك، ونقدم هنا 5 نصائح لمنع حدوث ذلك.

في تقريرها الذي نشره موقع "هيلث شوتس" (Health Shots)، قالت الكاتبة شريا غوبتا إنه على الرغم من أن الشيب يُعد أمرا طبيعيا تماما مع تقدمنا في العمر؛ إلا أنه إذا ظهر قبل أوانه، فقد يمثل مصدر قلق.

كيف يحدث الشيب؟

تحتوي بصيلات شعرك على صبغة تسمى الميلانين، وهي المسؤولة عن لون شعرك. ومع تقدمك في السن، تفقد بصيلاتك الصبغة وتحول شعرك الأسود أو البني إلى رمادي أو أبيض.

لذلك إذا كنت تعاني من الشيب المبكر، فإن السبب وراء ذلك هو نقص كمية الميلانين في شعرك؛ لكن يجب أن تعلم أن جيناتك وعوامل خارجية مثل الإجهاد ونقص الفيتامينات والتدخين يمكن أن تتسبب في تحول شعرك للون الرمادي بدلا من عمرك.

ولمعرفة الطرق التي من شأنها أن تمنع شيب الشعر المبكر، تنصح الدكتورة مانجول أغاروال، وهي أخصائية أمراض جلدية في مستشفى فورتيس في نيودلهي باتباع النصائح التالية لمنع شيب الشعر المبكر:

1- عالج نقص المغذيات

حسب الدكتورة أغاروال، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وفيتامين "بي 12" (B12) والكالسيوم والنحاس وفيتامين "دي" (D) للشيب المبكر.

وينصح بتحسين نوعية الغذاء للحصول على المواد التي فيها نقص، ويمكن أيضا تناول المكملات الغذائية، ولكن يجب استشارة طبيبك قبل البدء في تناول أي مكملات أو أدوية.

2-  قلل من التوتر

يمكن أن تسبب الضغوطات والإجهاد في حياتك شيب الشعر. يخلق الإجهاد المزيد من جزيئات "الجذور الحرة" (Free radical) في الجسم، والتي يمكن أن تؤثر على جودة ولون شعرك.

لذلك حاول السيطرة على التوتر، خذ وقتا للاسترخاء ومارس الهوايات التي تحبها.

3-  توقف عن التدخين

أشارت الكاتبة إلى أن التدخين تماما مثل الإجهاد يزيد من الجذور الحرة في جسمك، والتي يمكن أن تتسبب في اختفاء لون شعرك الطبيعي، وتضيف الدكتورة أغاروال أن "التدخين يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يتلف شعرك مما يؤدي إلى شيب مبكر".

 

4-  احم شعرك من الأشعة فوق البنفسجية

كما يحدث مع بشرتك، فإن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر سلبا على شعرك أيضا، يمكن أن يؤدي التعرض المستمر للأشعة الضارة إلى تفتيح شعرك على المدى الطويل. في هذا السياق، تنصح الدكتورة أغاروال بتغطية شعرك بغطاء أو قبعة أو مظلة في كل مرة تخرج فيها تحت أشعة الشمس القوية.

5- افحص الغدة الدرقية

حسب الدكتورة أغاروال، تمثل الغدة الدرقية سببا شائعا وراء شيب الشعر، خاصة لدى النساء، يمكن أن يكون شيب الشعر ناتجا عن عدم عمل الغدة الدرقية بشكل صحيح. إذا كنت تشك في أن هرموناتك غير طبيعية، استشر الطبيب.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

هل حان الوقت لوداع الشيب؟

نجح علماء في تحديد الجين المسبب للشيب، وقالوا إن هذا الكشف قد يؤدي لتطوير أساليب جديدة تؤخره أو تمنعه تماما. فماذا لو نجح العلماء في تعطيل الجين المسبب للشيب؟

المزيد من صحة

ديسك الظهر.. الأعراض والأسباب والعلاج

الأقراص أو الغضاريف تعمل على امتصاص ‫الصدمات (الألمانية)

فحص عينات من التشريح تكشف خبرا سيئا: كورونا يستطيع البقاء حيا 9 ساعات على الجلد

بقاء فيروس سارس كوف-2 على الجلد لفترة أطول يزيد من مخاطر انتقال العدوى (غيتي)

زيت الزيتون وزيت دوار الشمس.. أيهما أفضل للصحة؟

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)