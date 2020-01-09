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مرض نفسي خطير من أسبابه تعرض الطفل للتحرش والإهمال

‫ما هو اضطراب الشخصية الحدي؟‬ (الألمانية)
‫ما هو اضطراب الشخصية الحدي؟‬ (الألمانية)

قال د. بيرجر دولتس إن اضطراب‬ ‫الشخصية الحدي (Borderline personality disorder) هو اضطراب نفسي معقد‬ ‫وخطير يُعيق المريض عن ممارسة حياته الشخصية والوظيفية بشكل طبيعي. ‬

‫وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الإصابة باضطراب الشخصية الحدي تحدث‬ ‫غالبا في سن المراهقة، ويرجح الأطباء أن الاضطراب يرجع إلى التعرض لصدمة‬ ‫نفسية في مرحلة الطفولة كالتحرش الجنسي وسوء المعاملة والإهمال. ‬

‫‬‫وتتمثل الأعراض في الاندفاعية وعدم الاتزان في‬ ‫التعبير عن المشاعر وكذلك عدم الاتزان بشأن صورة الذات وفي العلاقات مع‬ ‫الآخرين والتغيرات المزاجية السريعة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق. ‬

ويمهد اضطراب الشخصية الحدي الطريق للإصابة بالاكتئاب ومحاولة إيذاء‬ ‫النفس والانتحار.‬

‫لذا يجب استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة للخضوع للعلاج النفسي كالعلاج‬ ‫السلوكي، مع إمكانية اللجوء للأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب‬ ومضادات الذهان.‬

المصدر : الألمانية
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