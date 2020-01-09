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مرض لا يناسبه الكيوي والفراولة والأناناس والأفوكادو

من أعراض عدم تحمل الهستامين احمرار الجلد والطفح الجلدي (الألمانية)
من أعراض عدم تحمل الهستامين احمرار الجلد والطفح الجلدي (الألمانية)

قال د. كريستوف ليبيش إن عدم‬ ‫تحمل الهستامين حالة مرضية تنشأ بسبب نقص إنزيم "ديامين‬ ‫أوكسيديز" في الجسم، والذي يقوم بتفكيك الهستامين عند تناول الأطعمة‬ ‫المحتوية عليه.

والهستامين مادة كيميائية موجودة في العديد من الأغذية. ويطلق عليه amine. وهو مسؤول عن بعض الوظائف مثل نقل الرسائل بالدماغ، وإطلاق حمض المعدة للمساعدة في الهضم، ويطلق بعد الإصابة أو رد الفعل التحسسي كجزء من الاستجابة المناعية.

ومن الأطعمة التي تحتوي على الهستامين الجبن الصلب والكيوي والفراولة والأناناس والأفوكادو‬ ‫والفواكه الحمضية والسبانخ والطماطم والباذنجان وثمار البحر والخل وصوص‬ ‫الصويا والنقانق والكاكاو والشوكولاتة. ‬

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أعراض عدم تحمل الهستامين تتمثل‬ ‫في احمرار الجلد والطفح الجلدي والحكة وانسداد الأنف أو الرشح، بالإضافة‬ ‫إلى آلام البطن والغثيان والقيء وخفقان القلب والتعب والصداع والدوار. ‬

‫لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج سريعا،‬ ‫والذي يتمثل في المراهم المحتوية على الكورتيزون مع التخلي عن الأطعمة‬ ‫المحتوية على الهستامين.‬

المصدر : مواقع إلكترونية,الألمانية
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