تحذير.. اعرف كيف تستخدم البخاخ المعالج للرشح وانسداد الأنف
حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ من أن استخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعود الجسم عليه، موضحة أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة على البخاخ المزيل للاحتقان من خلال انقباض الأوعية الدموية، مثل البخاخ المعالج للرشح وانسداد الأنف.
ومن المخاطر الأخرى لاستخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة: تلف الأغشية المخاطية المبطنة له، مما يرفع خطر فقدان حاسة الشم، ومن ثم حاسة التذوق.
ولتجنب هذه المخاطر، تنصح زيلربيرغ بعدم استخدام بخاخ الأنف لمدة تزيد على 5 أو 7 أيام.
وفي حال استمرار المتاعب بعد انقضاء هذه المدة، يمكن حينئذ اللجوء إلى استنشاق محلول ملح الطعام.
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