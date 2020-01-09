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تحذير.. اعرف كيف تستخدم البخاخ المعالج للرشح وانسداد الأنف

لا يجوز استخدام بخاخ الأنف لمدة تزيد على 5 أو 7 أيام (الألمانية)
لا يجوز استخدام بخاخ الأنف لمدة تزيد على 5 أو 7 أيام (الألمانية)

حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا‬ ‫زيلربيرغ من أن استخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة قد يؤدي إلى تعود الجسم‬ ‫عليه، موضحة أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة على البخاخ المزيل للاحتقان من‬ ‫خلال انقباض الأوعية الدموية، مثل البخاخ المعالج للرشح وانسداد الأنف. ‬

‫ومن المخاطر الأخرى لاستخدام بخاخ الأنف لمدة طويلة: تلف الأغشية‬ ‫المخاطية المبطنة له، مما يرفع خطر فقدان حاسة الشم، ومن ثم حاسة‬ ‫التذوق. ‬

‫ولتجنب هذه المخاطر، تنصح زيلربيرغ بعدم استخدام بخاخ الأنف لمدة تزيد على‬ ‫5 أو 7 أيام.‬

‫وفي حال استمرار المتاعب بعد انقضاء هذه المدة، يمكن حينئذ اللجوء إلى‬ استنشاق محلول ملح الطعام.‬

المصدر : الألمانية
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