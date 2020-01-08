7 مكونات طبيعية خرافية للعناية بالبشرة

تمتلك الخيارات الطبيعية للعناية بالبشرة فعالية المستحضرات الشهيرة المتطورة والأجهزة عالية التقنية نفسها التي غزت عالم الجمال.

وقدمت الكاتبة مهيبة تارين، في تقريرها الذي نشره موقع "ويب ميد" سبعة خيارات طبيعية للعناية بالبشرة، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها، لأنها حتى لو كانت طبيعية فقد لا تناسب البعض.

1- زيت جوز الهند

الأبحاث الحديثة بينت أن زيت جوز الهند البكر الممتاز يقاوم العوامل المسببة لالتهابات الجسم ويجعل البشرة أفضل وأشد نعومة. علاوة على ذلك، يشيد الخبراء بفوائد زيت جوز الهند لفروة الرأس. مع ذلك، يجب الحذر من وضع زيت جوز الهند نظرا لأنه من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

2- الغوتو كولا

هذه العشبة تحتوي على العديد من الفوائد على غرار تسريع التئام الجروح. وفي هذا الصدد، أوضحت الخبيرة بالتراكيب الكيميائية لمستحضرات التجميل ميشيل وونغ أن هذه العشبة القديمة التي تستخدم غالبًا في المطبخ الآسيوي أصبحت حاليا تستخدم في العناية بالبشرة الحديثة نظرا لدورها في تسريع التئام الجروح لاحتوائها على مزيج من الأحماض الأمينية وبيتا كاروتين والأحماض الدهنية المفيدة لعلاج الإصابات.

3- الشاي الأخضر

يشتهر بفوائده التجميلية والوقائية على غرار الحماية من أشعة الشمس ومكافحة علامات الشيخوخة. ووفقا لطبيبة الأمراض الجلدية جينين داوني "يقدم الشاي الأخضر نتائج جيدة في مجال حماية البشرة ومكافحة عوامل التقدم في السن، حيث يشتمل على مادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة للأكسدة والفعالة في علاج البشرة المتضررة من أشعة الشمس".

4- الشوفان

تحدثت الكاتبة عن فعاليته في مجال العناية بالبشرة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، وتخفيف أعراض الأكزيما. كما يحتوي دقيقه على مواد مضادة للالتهابات والتهيج على غرار الأفينانثراميد، لذلك، فهو فعال للغاية في تخفيف أعراض الأمراض الجلدية على غرار الأكزيما والطفح الجلدي.

5- زبدة الشيا

تستخرج من جوز شجرة الشيا، وتشتهر بفوائدها التجميلية والعلاجية وطبيعتها المضادة للالتهابات والتهيجات الجلدية. كنتيجة لذلك، تشكل مكونا أساسيا في العديد من المستحضرات. وبهذا الصدد، أظهرت دراسة فعاليتها في علاج الأكزيما لدى الأطفال، وعلاج الحكة، في غضون أربعة أسابيع. ووفقا لدراسة أخرى تحسن البالغون في غضون أسبوعين.

6- فول الصويا

يمتلك خصائص مقاومة للتصبغات، ويزيد من إنتاج مادة الكولاجين بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المواد المفيدة للبشرة على غرا، مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والإيسوفلافون. علاوة على ذلك، يساهم في زيادة هرمون الأستروجين وعلاج الأمراض الجلدية المرتبطة بانقطاع الطمث.

7- زيت شجرة الشاي

توجد له فوائد علاجية وتجميلية على غرار مكافحة شوائب وعيوب البشرة ومقاومة الميكروبات. ويساعد على مقاومة الميكروبات ومكافحة الالتهابات والفطريات والبكتيريا. ويعتبر فعالا في مكافحة حب الشباب الناتج عن البكتيريا والتقليل من الالتهابات والبقع.

يُذكر أنه من المهم استشارة أخصائي الأمراض الجلدية عند تجربة أي علاج جديد، للتأكد من استخدام هذه العلاجات الطبيعية بالطريقة الصحيحة وتجنب الآثار الجانبية.