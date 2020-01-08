انتبه! الشخير قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة
حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، فهو ليس مجرد ظاهرة مزعجة فقط، وإنما قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة.
وأوضحت أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم، حيث إنه ينذر حينئذ بالإصابة باضطرابات نظم القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.
هناك عدة عوامل تؤدي إلى المعاناة من الشخير مثل البدانة وشرب الخمر وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة (البوليبات).
وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.
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