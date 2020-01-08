انتبه! الشخير قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة

حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم‬ ‫وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، فهو ليس مجرد ظاهرة مزعجة فقط،‬ ‫وإنما قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة. ‬

‫وأوضحت أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع‬ ‫النفس أثناء النوم، حيث إنه ينذر حينئذ بالإصابة باضطرابات نظم القلب أو‬ ‫السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب. ‬

هناك عدة عوامل تؤدي إلى المعاناة من الشخير مثل البدانة وشرب الخمر‬ ‫وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات‬ ‫الحنك والأورام الصغيرة (البوليبات). ‬

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت‬ ‫المناسب، والذي يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.‬