التهاب الطحال.. الأعراض والأسباب والعلاج
قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني إن الآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار تستلزم استشارة الطبيب فورا لأنها تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال.
ومن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب الطحال:
- تضخم الطحال مع إمكانية تحسسه.
- شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم.
- كثرة الإصابة بالعدوى.
- نزف الأنف المتكرر.
- الحمى.
- الشعور العام بالتعب والإعياء.
وأوضحت الجمعية أن هذا المرض يرجع لأسباب عدة مثل:
1- العدوى البكتيرية أو الفيروسية.
2- أمراض المناعة كالروماتيزم وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط (ثلاسيميا).
3- تليف الكبد.
4- ورم الغدد اللمفاوية.
ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة للالتهابات، كما قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل.
جدير الذكر أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف المهمة، فهو يعد جزءا من جهاز المناعة، كما أنه يختص بتنقية الدم، ومع ذلك يمكن العيش بدونه.
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