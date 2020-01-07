التهاب الطحال.. الأعراض والأسباب والعلاج

قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني ‫إن الآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار تستلزم ‫استشارة الطبيب فورا لأنها تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب الطحال:

- تضخم الطحال مع إمكانية ‫تحسسه.

- شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم.

- كثرة الإصابة ‫بالعدوى.

- نزف الأنف المتكرر.

- الحمى.

- الشعور العام بالتعب والإعياء.

‫‫وأوضحت الجمعية أن هذا المرض يرجع لأسباب عدة مثل:

1- العدوى البكتيرية ‫أو الفيروسية.

2- أمراض المناعة كالروماتيزم وأمراض كرات الدم الحمراء ‫مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط (ثلاسيميا).

3- تليف ‫الكبد.

4- ورم الغدد اللمفاوية.

‫ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة ‫للالتهابات، كما قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله ‫بالكامل.

جدير الذكر أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف المهمة، فهو يعد ‫جزءا من جهاز المناعة، كما أنه يختص بتنقية الدم، ومع ذلك يمكن العيش ‫بدونه.