أيها الرجل احذر.. 5 أعراض تنذر بتراجع هرمون الذكورة لديك

قال الدكتور كريستيان لايبر إن إنتاج ‫هرمون الذكورة "التستوستيرون" يتراجع مع التقدم في العمر، موضحا أن ‫الأعراض الدالة على ذلك تتمثل في مشاكل في الانتصاب، وانخفاض الرغبة ‫الجنسية، وتراجع الكتلة العضلية، وتراجع كثافة الشعر، وزيادة الوزن.



‫وأضاف اختصاصي المسالك البولية الألماني أنه إلى جانب العلاج الدوائي ‫يمكن مواجهة تراجع إنتاج هرمون "التستوستيرون" من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، والعمل على إنقاص الوزن، وضبط ‫ضغط الدم ونسبة السكر بالدم.



والتستوستيرون هو هرمون جنسي يعد هرمون الذكورة الرئيسي لدى الرجل، لكن المرأة أيضا تفرزه، وهو يلعب دورا مهما في الخصوبة وكتلة العضلات وتوزيع الدهون وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

والتستوستيرون نوع من الأندروجين ينتج بشكل أساسي من الخصيتين في خلايا تسمى "خلايا ليديغ" (Leydig cells)، أما لدى المرأة فينتجه المبيضان ولكن بكمية أقل.

ويلعب الهرمون لدى الرجال دورا أساسيا في تطوير الصفات الذكورية، مثل خشونة الصوت وإنتاج الحيوانات المنوية والرغبة الجنسية وكتلة العظام وتوزيع الدهون وحجم العضلات وقوتها وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ويزداد إنتاج التستوستيرون بشكل ملحوظ خلال فترة البلوغ، ويبدأ في الانخفاض بعد عمر الثلاثين أو الأربعين عموما، ويتم التحكم في مستوياته بواسطة الدماغ والغدة النخامية.

ويبلغ المعدل الطبيعي من هرمون التستوستيرون في الدم لدى الرجال من 300-1000 نانوغرام لكل ديسيلتر.