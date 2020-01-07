8 أمور تسبب السعال الشديد
قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في:
1- نزلة البرد.
2- السعال الديكي.
3- التهاب الشعب الهوائية.
4- الربو.
5- الالتهاب الرئوي.
6- التهاب الحنجرة.
7- الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
8- أورام الرئة.
وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد على أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل:
1- الحمى.
2- الرجفة.
3- خفقان القلب.
4- ضيق التنفس.
5- التعرق الشديد.
6- آلام العضلات والأطراف.
7- التعب الشديد.
وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال، والخضوع للعلاج على وجه السرعة.
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