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8 أمور تسبب ‫السعال الشديد

السعال الشديد له أسباب عدة (الألمانية)
السعال الشديد له أسباب عدة (الألمانية)

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية‬ ‫إن السعال الشديد له أسباب عدة تتمثل في:

1- نزلة البرد.

2- السعال الديكي‬.

3- التهاب الشعب الهوائية.

4- الربو.

5- الالتهاب الرئوي.

6- التهاب الحنجرة‬.

7- الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

8- أورام الرئة.

‫وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال‬ ‫الشديد لمدة تزيد على أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل‬:

1- ‫الحمى.

2- الرجفة.

3- خفقان القلب.

4- ضيق التنفس.

5- التعرق الشديد.

6- آلام العضلات‬ ‫والأطراف.

7- التعب الشديد.

وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال،‬ ‫والخضوع للعلاج على وجه السرعة.‬

المصدر : الألمانية
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