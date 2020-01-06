6 ألوان للعين.. ماذا نعرف عنها؟

لطالما مثلت العين مصدر إلهام للشعراء والفنانين، وكانت حاضرة في العديد من الألقاب وعناوين الأفلام الشهيرة. ولا شك أنها من أهم أعضاء الجسم البشري ليس فقط لوظيفتها، بل لكونها تعبر عن المشاعر والحالات المزاجية.

ورغم أن اللون البني للعين هو الأكثر شيوعا في العالم، فإن هناك العديد من الألوان الأخرى، نتعرف عليها هنا في تقرير لصحيفة "لوبينيونيستا" الإيطالية نقلا عن الخبراء في "كلينيكا بافيارا" الإيطالي، أحد أهم شركات طب العيون في أوروبا.

وحدقة العين هي عبارة عن فتحة تسمح بالوصول إلى الجزء الخلفي من العين. أما القزحية فهي الجزء الملون من العين، التي يحدد لونها سمة وراثية تعتمد على كمية الميلانين الموجودة في هذه المنطقة من العين. وتحيط بالقزحية منطقة بيضاء تسمى الصلبة.

وحتى وقت قريب، اعتقد العلماء أن لون القزحية يتحدد بواسطة جين واحد، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن لون العين يعتمد على جينات مختلفة، بحد أقصى 16 جينا. ولا يرتبط هذا العامل بشكل حصري بالوراثة، وإنما بالعديد من المتغيرات الجينية الأخرى.

وبينت الصحيفة أن بعض الأطفال يولدون بأعين فاتحة يصبح لونها داكنا بمرور الوقت، لأن الميلانين في البداية لم يتطور بعد، وإلى أن يبلغ الطفل حوالي عام واحد، يبدأ جسمه في إنتاج هذه المادة. منذ تلك اللحظة فصاعدا، تتراكم هذه المادة في القزحية ويمكن أن يتغير لون العينين.

ونتعرف هنا على 6 ألوان للعين

1- البني

هو الأكثر شيوعا في العالم، فأكثر من 50% من الناس أعينهم بنية، لكن حسب "كلينيكا بافيارا" هناك العديد من الألوان النادرة الأخرى.

2- الأخضر

رغم أن هذا اللون يبدو شائعا بما فيه الكفاية، فإنه خامس أكثر ألوان العين غرابة. وفي الواقع، 2% فقط من سكان العالم عيونهم خضراء. وفي بلدان مثل المجر، ترتفع هذه النسبة إلى 20%، بينما تمثل 80% في آيسلندا.

3- الكهرماني

يمكن تعريف هذا اللون أنه ذهبي أو كهرماني أو عسلي، وهو لون يصعب وصفه، فهو ليس بنيا ولكنه بني فاتح أو في لون البندق. تكون العين كهرمانية اللون نتيجة تراكم أصباغ صفراء ونحاسية في قزحية العين، ولون هذه الأعين شائع في بلدان مثل رومانيا أو فرنسا أو إسبانيا أو سويسرا أو البرازيل أو إيطاليا أو سلوفينيا.

4- البنفسجي

يكون لون العين بنفسجيا نتيجة مزيج من درجات اللون الأحمر مع انعكاسات زرقاء. وهو لون يميز بشكل رئيسي أعين الأشخاص المصابين بالمهق، ولكن هناك بعض الاستثناءات. وتعد إليزابيث تايلور من المشاهير المعروفين بلون العين البنفسجي.

5- الأسود

إنه لون نادر جدا ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين العين البنية الداكنة جدا. في العيون السوداء "الأصيلة" التي لا يمتلكها سوى 1% من السكان من المستحيل عمليا التمييز بين القزحية والحدقة.

6- الأحمر

يعتبر أندر لون للعين على الإطلاق، وجوده ليس مجرد تأثير للفلاش الذي يظهر في الصورة. كما هو الحال مع اللون الأرجواني، فإن المصابين بالمهق هم أكثر الأشخاص الذين يكون لون أعينهم أحمر، لكن يمكن للأشخاص الذين يفتقرون إلى الميلانين تماما أن تكون قزحية أعينهم حمراء اللون.

وحسب الدكتور ماركو موشي، المدير الطبي لكلينيكا بافيارا، فإن "أعيننا أعضاء مهمة للغاية ويجب أن نعتني بها باتباع نظام غذائي متوازن وحياة صحية. كما يوصى أيضا بتجنب قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، ومن المهم جدا استخدام النظارات الشمسية في الهواء الطلق والأماكن كثيرة الضوء، مع إجراء فحوص دورية لدى طبيب العيون، خاصة إذا لاحظت أي خلل في العين أو الرؤية".