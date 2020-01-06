التهاب رئوي غامض في الصين.. والفلبين تعزز فحوص القادمين منها

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين أن الفلبين عززت الفحوص التي تجرى للمسافرين القادمين من الصين، حيث شُخّصت أكثر من 50 حالة إصابة بنوع غامض من الالتهاب الرئوي الفيروسي.

وقال وكيل وزارة الصحة الفلبينية إريك دومينجو إنه يتعين على المسافرين القادمين من الصين الخضوع للفحص البدني، ويحتمل وضعهم قيد الحجر الصحي إذا كانوا يعانون من الحمى أو البرد أو السعال عند وصولهم إلى البلاد.

وأفاد بأن أجهزة المسح الحراري سوف تساعد موظفي الصحة في المطارات على تحديد ما إذا كان أي من الركاب مصابا بالحمى.

وقال "نحن نتوخى الحذر بشكل مضاعف وفي حالة تأهب مع الدول الآسيوية الأخرى حتى نتمكن من عزل ومنع (انتشار الفيروس في البلاد)".

وأشار دومينجو إلى أن سلطات الصحة لا تزال في طور تحديد المرض. وقال إن هذا غير معتاد للغاية لأن حالات الإصابة تقع في نطاق قريب من بعضها بعضا.

وسُجلت الإصابة للمرة الأولى الأسبوع الماضي في مدينة ووهان وسط الصين. وحتى أمس الأحد، شٌخصت 59 حالة إصابة. وذكرت لجنة الصحة في ووهان أن سبعة من المرضى حالاتهم حرجة.

هونغ كونغ

واستقبلت المستشفيات العامة في هونغ كونغ سبعة أشخاص آخرين يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، كانوا سافروا حديثا إلى مدينة ووهان وسط الصين، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في المدينة إلى 15 شخصا منذ نهاية الشهر الماضي.

وقالت هيئة المستشفيات في بيان أمس الأحد إن جميع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 55 عاما زاروا ووهان خلال الأيام الـ14 الماضية، وتظهر عليهم أعراض حمى أو عدوى تنفسية أو التهاب رئوي. وأضاف البيان أنهم جرى إيداعهم جميعا في الحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وصنفت الحكومة السبت مستوى تفشي المرض بـ"الخطير"، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس الاستجابة في النظام المؤلف من ثلاثة مستويات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة. ويقدر التصنيف الحالي التأثير الصحي على السكان المحليين بأنه متوسط.

منظمة الصحة العالمية

وتتابع منظمة الصحة العالمية الوضع عن كثب وتحافظ على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية في الصين بعد اكتشاف حالات الالتهاب الرئوي مجهولة الأسباب في مدينة ووهان بمقاطعة خوبى.

وهناك معلومات محدودة لتحديد الخطر الكلي لهذه المجموعة المبلغ عنها من حالات الالتهاب الرئوي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن الأعراض المبلغ عنها بين المرضى شائعة في العديد من أمراض الجهاز التنفسي، كما أن الالتهاب الرئوي شائع في فصل الشتاء، ورغم ذلك فإن ظهور 44 حالة من حالات الالتهاب الرئوي التي تتطلب العلاج في المستشفى في مكان وزمان واحد يجب "التعامل معها بحذر"، بحسب وكالة بلومبرغ.

وطلبت منظمة الصحة العالمية مزيدا من المعلومات عن الاختبارات المعملية التي أجريت والتشخيص التفريقي.