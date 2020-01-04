5 أغذية تزيد التركيز وتقاوم التعب

غالبا ما يصاب المرء بالتعب أيام الشتاء ويصعب عليه مقاومته، ويقل التركيز في العمل. لكن من خلال التغذية السليمة يمكن للمرء أن يحسّن بشكل ملحوظ قدرته على النشاط والعمل. وهو في ذلك لا يحتاج لقهوة ولا لمواد غذائية باهظة الثمن، حسب ما يذكر موقع "فوكوس" الألماني.

ويقدم "فوكوس" نصائح غذائية ليبقى الإنسان من خلالها محافظا على نشاطه الجسماني والعقلاني:

أولا: الكربوهيدرات

الخلايا الرمادية في مخ الإنسان تحتاج -من أجل أن تتمكن من العمل بشكل جيد- لطاقة في صورة كربوهيدرات (نشويات/سكريات) مركبة، مثل حبوب الشوفان أو منتجات الحبوب الكاملة.

ثانيا: أحماض أوميغا 3 الدهنية

الأحماض الدهنية غير المشبعة مهمة لكي نستطيع العمل بشكل صحيح. والأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعزز نشاط المخ، ويمكنها بذلك المساعدة في زيادة قوة الذاكرة وتحسين قدراتنا على التعلم. وعلاوة على ذلك، يفترض أن تقي من الأزمات القلبية. وتوجد دهون أوميغا 3 خصوصا في الأسماك، مثل سمك الماكريل وسمك الرنجة وكذلك في المكسرات.

ثالثا: الفاكهة والخضروات والعدس

الفاكهة والخضروات والبقول غنية بالمواد المغذية، وهي تحافظ على ثبات مستوى السكر في الدم وتدعم اللياقة البدنية، كذلك العدس بأنواعه المختلفة يعد مصدرا رائعا لإمداد الجسم بالبروتين والزنك أيضا.

رابعا: الأنثوسيانين

مواد الصبغات النباتية المسماة أنثوسيانين توجد خصوصا في التوت بأنواعه، ويقال إنها تقوي الذاكرة وتحافظ على صحة الأوعية الدموية.

خامسا: الإكثار من شرب الماء

يشكل الماء 75% من مخ الإنسان، والإقلال من شربه قد يؤدي إلى ضعف التركيز، ويحتاج الإنسان إلى تناول لترين أو ثلاثة لترات من الماء يوميا لكي يتغذى المخ بما فيه الكفاية.