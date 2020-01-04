نصائح وأسرار لإشراقة الجسد والروح في فصل الشتاء

في بعض الأحيان تنتاب المرء حالة ‫مزاجية سيئة خلال فصل الشتاء، كما يفرض الفصل البارد تحديدات على صحة الجسم. وهنا نقدم نصائح للتعامل مع فصل الشتاء نفسيا وجسديا.

بداية مع الحالة النفسية السيئة، حيث قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض ‫النصائح للتغلب عليها:

1- ‫ممارسة الرياضة

‫من الصعب الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكرا خلال فصل الشتاء، خاصة إذا ‫كانت في الهواء الطلق، ولكن الأمر يستحق هذا العناء، فممارسة الرياضة ‫تساهم في التقليل من التوتر، كما يفرز الجسم هرمونات السعادة ‫التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويتعزز هذا التأثير عند ‫ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك بسبب الحصول على الكثير من ‫الأكسجين النقي.

2- ‫مقابلة الأصدقاء

‫يميل الأشخاص ذوو الحالة المزاجية السيئة إلى الانعزال في المنزل والبعد ‫عن الاختلاط، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بمقابلة الأصدقاء والمعارف ‫وكل من تشعر معه بالراحة والسعادة.

3- ‫تجريب الأشياء الجديدة

‫إن البدء في تجارب جديدة يمنح المرء شعورا بالمتعة، ولذلك ينبغي تجريب ‫الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.

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4- ‫الاستيقاظ مبكرا

‫على الرغم من صعوبة الاستيقاظ والابتعاد عن السرير في الصباح، فإن ‫النوم فترات طويلة يزيد من خطر الاكتئاب، وفقا لما أكدته دراسة لمجلة "سليب"، كما نصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة، ‫لكي يتمكن المرء من الاستيقاظ مبكرا في الصباح بصورة أسهل.

جفاف البشرة

من جهتها، أشارت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأمراض الجلدية إلى معاناة الكثيرين من جفاف البشرة أثناء فصل ‫الشتاء، حيث تفقد البشرة نعومتها وليونتها، وأكد الطبيب الألماني كريستوف ‫ليبش على أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، ولكنه يتطلب العناية جيدا بالبشرة ‫أثناء فصل الشتاء.

وأوضح الطبيب الألماني قائلا "يتوقف الجسم عن إنتاج الدهون في ‫ظل درجات الحرارة التي تقل عن سبع درجات مئوية"، وتعتبر هذه الدهون ‫مهمة جدا لحماية البشرة من الجفاف، وعادة ما يساعد هواء التدفئة الجاف ‫على زيادة جفاف البشرة.

‫وللتغلب على جفاف البشرة، نصح الطبيب الألماني بمراعاة توافر رطوبة كافية ‫في المنزل، مع شرب الكثير من السوائل، إلا أنه أوضح أن هذه التدابير ‫وحدها لا تكفي لاستعادة ليونة البشرة ونضارتها، ولذلك نصح باللجوء إلى ‫العناية الإضافية بالبشرة من خلال استعمال المراهم الغنية بالدهون ‫بصورة منتظمة، نظرا لأنها تعمل على إمداد البشرة بالدهون وتساعد على ‫نضارتها على المدى الطويل.

‫وأشار الطبيب الألماني إلى أن المستحلبات وحليب الجسم تساعد على الشعور ‫برطوبة البشرة في بادئ الأمر، إلا أنها غالبا ما تمتص الرطوبة من الجسم، ‫وبالتالي تؤدي إلى تأثير عكسي لما هو مطلوب منها.

من جهتها، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية آنا ‫براندنبورغ بعض النصائح والإرشادات من أجل التمتع ببشرة نضرة ومشرقة حتى ‫في فصل الشتاء، ومنها:

1- ‫العناية الموسمية

‫أوصت الطبيبة الألمانية باستعمال أقنعة مرطبة ومراهم يتم استخدامها ‫بشكل يومي، تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ونصحت في الأجواء الشديدة ‫البرودة بالابتعاد عن المستحضرات ذات المحتوى المائي العالي.

2- ‫التغذية السليمة

‫يعمل شرب الماء على ترطيب جميع أجزاء الجسم، ويفضل تناول الشاي في ‫الصباح، حتى لا تحدث اضطرابات في النوم، وهو العملية الحيوية المهمة ‫لتجديد خلايا البشرة.

ويعتبر الزنجبيل من المشروبات المهمة التي تساعد ‫الجسم على مقاومة العدوى والأمراض وتنشيط الدورة الدموية. ومن الأطعمة ‫الغنية بالفيتامينات التي تفيد البشرة شرائح الفلفل التي تحتوي على ‫الكثير من فيتامين سي، كما يوفر الماندرين معادن أساسية مثل الكالسيوم ‫وحمض الفوليك للوصول لمستوى رطوبة جيد وتوفير المزيد من النضارة.

3- ‫الخروج للهواء الطلق

‫يُفيد التنزه في الهواء الطلق البشرة وذلك للتغير بين البرد والدفء، ‫فتنشط الدورة الدموية وتحسن من الإمداد بالدم، كما أن الخروج للهواء ‫الطلق وأشعة الشمس يزود الجسم بفيتامين دي المهم لصحة ونضارة البشرة.