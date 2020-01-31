ماذا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، فماذا يعني ذلك؟

فقد أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في نحو 18 دولة.

وهذه المرة السادسة في تاريخها التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة.

وقال تيدروس -في مؤتمر صحفي في جنيف- إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل وقوبل برد غير مسبوق. وتابع "كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين". وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية".

وحتى نعرف ماذا يعني هذا الإعلان، يجب معرفة ماهية لجنة الطوارئ بالمنظمة وطبيعتها.

ما لجنة الطوارئ؟

تتكون لجنة الطوارئ (Emergency Committee) في منظمة الصحة العالمية من خبراء دوليين يقدمون المشورة الفنية إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في سياق "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" (Public Health Emergency of International Concern).

ووفقا لموقع منظمة الصحة العالمية، فإن اللجنة تقدم وجهات النظر حول التالي:

1- هل الحدث يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا (PHEIC)؟

2- التوصيات المؤقتة التي ينبغي أن تتخذها الدولة التي تعاني من حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، أو من جانب بلدان أخرى؛ لمنع أو الحد من انتشار المرض دوليا، وتجنب تأثيره غير الضروري في التجارة والسفر الدوليين.

3- إنهاء حالة الطوارئ الصحية.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

ويتخذ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية القرار النهائي لتوصيات حالة الطوارئ الدولية بناءً على مشورة لجنة الطوارئ، والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف، والخبراء العلميين، وتقييم المخاطر على صحة الإنسان، وخطر الانتشار الدولي للمرض، وخطر التأثير على السفر الدولي.

وتجتمع لجان الطوارئ مرة كل ثلاثة أشهر -على الأقل- لمراجعة الوضع الوبائي، ومراجعة إذا كان الحدث لا يزال يمثل حالة طوارئ، وإذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على التوصيات.

ما تعريف حالة الطوارئ؟

وتعرف "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" في اللوائح الصحية الدولية (2005) على أنها "حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض، وبما يتطلب استجابة دولية منسقة".

ويتضمن هذا التعريف التالي:

1- حدوث وضع صحي خطير أو مفاجئ أو غير عادي أو غير متوقع.

2- الحدث الصحي يحمل تداعيات على الصحة العامة خارج الحدود الوطنية للدولة المتأثرة.

3- الحدث قد يتطلب إجراءات دولية فورية.

مع إعلان #فيروس_كورونا المستجد طارئة صحية تثير قلقاً دولياً، علينا:

– تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيصات ؛

– مكافحة انتشار الشائعات والتضليل.

– مراجعة خطط الاستعداد ، وتحديد الثغرات ، وتقييم الموارد اللازمة للتعرف على الحالات وعزلها ورعايتها ومنع انتقال العدوى"

DrTedros@ pic.twitter.com/6maFQ8midV — WHO EMRO (@WHOEMRO) January 30, 2020

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه، مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

لا حد من الرحلات

ورغم انتشار الفيروس، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين.

وقالت لجنة الطوارئ -في بيان- إن القيود على تنقل الأفراد والسلع خلال إعلان حالة طوارئ صحية يمكن أن تكون "غير فاعلة"، وتتسبب في اضطراب توزيع المساعدة مع "تداعيات سلبية" على اقتصادات البلدان المتأثرة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 8100 حالة حول العالم، متجاوزا عدد المصابين بفيروس سارس قبل 17 عاما. وقتل الفيروس 170 شخصا في الصين.

وقبل الآن، استخدمت المنظمة إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا في خمس حالات من الأوبئة التي تتطلب ردا عالميا قويا، وهي إنفلونزا الخنازير (إتش1 إن1) عام 2009، وشلل الأطفال عام 2014، وإيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، وزيكا عام 2016، وإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019.