كيف تحمي نفسك من أمراض الجهاز التنفسي‬ مثل فيروس كورونا؟

قال اختصاصي طب العدوى الألماني أوليفر فيتسكه إن‬ ‫الالتزام بالاشتراطات الصحية يعد أفضل وسيلة للحماية من أمراض الجهاز‬ ‫التنفسي المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا وحتى فيروس كورونا. ‬

‫وأوضح الدكتور فيتسكه أنه ينبغي لهذا الغرض غسل اليدين‬ ‫بالصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات‬ ‫بين الأصابع وظهر اليد أيضا. ‬

‫كما ينبغي تجنب المصافحة باليد قدر المستطاع، والابتعاد عن الأشخاص‬ ‫الذين يعانون من السعال والعطس، نظرا لأن الجراثيم تنتقل عبر الرذاذ.‬ ‫ومن المهم أيضا تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا.‬

‫وشدد فيتسكه على ضرورة استشارة الطبيب عند الاشتباه في الإصابة‬ ‫بفيروس كورونا الذي تتمثل أعراضه في السعال الجاف وضيق التنفس، وكذلك الرشح‬ ‫والحمى والإعياء الشديد.‬