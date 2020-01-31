كيف تحمي نفسك من أمراض الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا؟
قال اختصاصي طب العدوى الألماني أوليفر فيتسكه إن الالتزام بالاشتراطات الصحية يعد أفضل وسيلة للحماية من أمراض الجهاز التنفسي المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا وحتى فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور فيتسكه أنه ينبغي لهذا الغرض غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا.
كما ينبغي تجنب المصافحة باليد قدر المستطاع، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من السعال والعطس، نظرا لأن الجراثيم تنتقل عبر الرذاذ. ومن المهم أيضا تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا.
وشدد فيتسكه على ضرورة استشارة الطبيب عند الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا الذي تتمثل أعراضه في السعال الجاف وضيق التنفس، وكذلك الرشح والحمى والإعياء الشديد.
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