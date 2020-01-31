سبب لا تتوقعه للبدانة المفرطة
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الأوردة إن البدانة المفرطة غير المبررة -أي التي لا ترجع إلى التغذية غير الصحية- قد تشير إلى "الوذمة الشحمية" (Lipedema)، وهي اضطراب مزمن في توزيع الدهون بالجسم، حيث تتراكم الدهون تحت الجلد، خاصة في النصف السفلي.
وأضافت أن سبب الإصابة بالوذمة الشحمية غير معلوم على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو تغيرات هرمونية، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تشمل السمنة والتضخم الشحمي والقصور الوريدي المزمن والوذمة اللمفاوية.
وتتمثل أعراض الوذمة الشحمية في تضخم الساق والكاحل والقدم، مع الشعور بآلام متكررة وكثرة الإصابة بالرضوض.
ويمكن مواجهة الوذمة الشحمية من خلال عملية شفط الدهون والتصريف اللمفاوي، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة.
أهم الأخبار
- هلع فيروس كورونا.. دول تسارع لوقف الرحلات إلى الصين وتقيد دخول مواطنيها
- برعاية أميركية.. مصر وإثيوبيا والسودان تتفق على خطة لملء سد النهضة
- بينها دولة عربية.. الولايات المتحدة تفرض قيودا على دخول مواطني ست دول جديدة
- الحوثيون يعلنون تصعيدا بالجوف ومأرب ويستهدفون العمق السعودي
- إنتلجنس أونلاين: الإمارات سلحت حفتر الأسبوعين الماضيين بما يعادل مساعداتها في عام