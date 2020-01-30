منها الحميات القاسية.. 5 أسباب لحكة فروة الرأس
قال طبيب الأمراض الجلدية الألماني سفين هافركامب إن حكة فروة الرأس تعد من الظواهر المزعجة والمحرجة، مشيرا إلى أنها ترجع لأسباب عدة.
وأوضح هافركامب أن التغذية غير الصحية تعد أبرز أسباب حكة فروة الرأس، حيث تتسبب الحميات القاسية والتغذية النباتية في فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل الحديد والزنك، مما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، ومن ثم الحكة التي قد ترجع أيضا إلى التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى جفاف فروة الرأس، ومن ثم حدوث الحكة.
وتندرج الفطريات ضمن أسباب حكة فروة الرأس، وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة باحمرار فروة الرأس مع ظهور قشور بها.
كما يعد التوتر النفسي سببا للحكة، حيث يتسبب التوتر في فرط حمضية الفروة، والذي عادة ما يقترن بنقص المعادن.
وقد يكمن سبب حكة فروة الرأس في العناية الخاطئة بالشعر، أي المبالغة في العناية به، وبمعنى أدق استخدام الكثير من منتجات العناية بالشعر وكثرة غسله بماء ساخن واستخدام المجفف بشكل مفرط، وهو ما يؤدي إلى تهيج الفروة وتعرضها للجفاف والحكة.
على أية حال، يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حكة فروة الرأس ومعالجته في الوقت المناسب نظرا، لأن الحكة قد تسبب تقصف الشعر وتساقطه وفقدانه للمعانه وبريقه.
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