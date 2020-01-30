خبير ألماني: الكمامة غير ضرورية للحماية من فيروس كورونا

قال الخبير الألماني في مجال الأمراض المعدية برندر زالتسبرغر إن إجراءات حماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا -مثل وضع كمامة- غير ضرورية، مؤكدا أن السلطات الصحية في ألمانيا تقوم بعملها "بشكل رائع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الخبير الألماني أن ما يعرف بأقنعة الوجه التي تشبه أقنعة الجراحين، لم تعدَّ لحماية الإنسان من العدوى، بل يراد منها في الأصل أن تمنع وصول قطرات معدية من الجهاز التنفسي للجراحين إلى منطقة الجراحة.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذا القناع يكون مجديا ومفيدا عندما يرتديه المصاب بالإنفلونزا لحماية الآخرين من نقل العدوى إليهم، ولكنه لا يحمي كثيرا من يرتديه من نقل العدوى إليه من آخرين.

ونفدت الكمامات الواقية من الإنفلونزا في العديد من الصيدليات في مدينة ميونيخ (في ولاية بافاريا)، مما يعكس خوف عدد كبير من الألمان من الإصابة بفيروس "كورونا"، وفق ما نقلت صحيفة "آبند تسايتونغ" الألمانية.

طلب كبير

وأضافت الصحيفة أن الشركات المصنعة لهذه الكمامات لم تستطع حتى الآن أن تلبي الطلب الكبير عليها.

وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الوضع يكاد يكون متطابقا في كل الصيدليات التي تقع وسط مدينة ميونيخ، حيث ازداد الطلب كثيرا على اقتناء الكمامات الواقية منذ الأسبوع الماضي، ولا سيما بعد ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين، وكذلك الخوف من انتشار الفيروس في أماكن أخرى من العالم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الصيدلانية فيرونيكا شميت (36 عاما) قولها "فيروس كورونا هو الموضوع الأول، فقد تلقينا شحنة من الكمامات الواقية وتم بيعها بالكامل في اليوم التالي"، وأضافت: "90% من مشتريات الكمامات الواقية ذهبت إلى أشخاص آسيويين، ومعظمهم من المسافرين".

وتابعت "بيلد" أن الإقبال على اقتناء الكمامات الواقية لم يرتفع فقط في مدينة ميونيخ، بل أيضا في عدة مدن كبرى على غرار فرانكفورت ودوسلدورف وباقي أرجاء ألمانيا، وأردفت أن الصيدليات تنتظر حصولها على المزيد من الكمامات الواقية من أجل تلبية طلب الزبائن.