منها مشاكل الغدة الدرقية.. تعرف على أسباب التعرق الليلي الشديد
يعاني بعض الأشخاص من التعرق الشديد ليلا، فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية أن التعرق الليلي الشديد له أسباب عدة، منها ما هو غير خطير ومنها ما يدق ناقوس الخطر.
وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة قبل النوم أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة أو التوتر النفسي أو تعاطي أدوية معينة مثل مضادات الاكتئاب.
أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد فتتمثل في أمراض الأيض، مثل داء السكري ومشاكل الغدة الدرقية وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم "اللوكيميا".
لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق الليلي الشديد.
أهم الأخبار
- إيران تتوعد: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها
- ظِل سليماني الأكثر تشددا.. من هو القائد الجديد لفيلق القدس؟
- "إصبع ديناميت في برميل بارود".. هكذا تفاعل العالم مع مقتل سليماني
- الاصطفاف خلف السيسي وتخوين المعارضين.. جهات أمنية تطالب المشاهير بإثارة الشارع ضد تركيا
- سليماني ليس وحده.. إيران تعلن مقتل أربعة ضباط آخرين وتعيّن قائدا جديدا لفيلق القدس