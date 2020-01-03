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منها مشاكل الغدة الدرقية.. تعرف على أسباب التعرق الليلي الشديد

التعرق الليلي الشديد قد يرجع إلى أمراض الأيض مثل داء السكري ومشاكل الغدة الدرقية (الألمانية)
التعرق الليلي الشديد قد يرجع إلى أمراض الأيض مثل داء السكري ومشاكل الغدة الدرقية (الألمانية)

يعاني بعض الأشخاص من التعرق‬ ‫الشديد ليلا، فما أسباب ذلك؟‬

‫للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الألماني للتوعية الصحية أن التعرق‬ ‫الليلي الشديد له أسباب عدة، منها ما هو غير خطير ومنها ما يدق ناقوس‬ ‫الخطر.‬

‫وأوضح المركز أن الأسباب غير الخطيرة تتمثل في تناول أطعمة حريفة قبل‬ ‫النوم أو شرب شاي الزنجبيل بكثرة أو التوتر النفسي أو تعاطي أدوية معينة‬ مثل مضادات الاكتئاب. ‬

أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي الشديد فتتمثل في أمراض الأيض، مثل داء‬ ‫السكري ومشاكل الغدة الدرقية وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم‬ ‫"اللوكيميا". ‬

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء التعرق‬ ‫الليلي الشديد.‬

المصدر : الألمانية
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