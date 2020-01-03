زيادة الوزن بسبب قلة النوم.. المشكلة والحل

مع اختلاف نمط الحياة وزيادة الضغط‬ ‫والتوتر العصبي يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن‬، وقد اكتشف العلماء منذ‬ ‫أكثر من 20 عاما زيادة إفراز هرمون الغريلين، وهو المسؤول عن الشعور‬ ‫بالجوع، مع قلة النوم والتوتر.‬

‫وأوضحت مجلة "فرويندن" الألمانية أن التأثيرات السيئة لهذا الهرمون‬ ‫تشمل إبطاء عملية الأيض والتقليل من حرق الجسم للدهون، وتكمن المشكلة‬ ‫هنا في أن هذا الهرمون ينشط إفرازه عند الشعور بالجوع وقلة النوم.‬

‫وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف‬ ‫من النوم، لا يعانون من زيادة الوزن فحسب، بل يعانون أيضا من زيادة في‬ ‫مستوى السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وتخزين الدهون.

وقدمت المجلة بعض‬ ‫النصائح والإرشادات للتغلب على هذه المشكلة ومنها:‬

1- النوم الكافي‬

‫ينبغي على المرء الحصول على فترة كافية من النوم تمتد من 7 إلى 8 ساعات‬ ‫ليلا، مع تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة.‬

2- ‫تناول الوجبات بشكل منتظم‬

‫لضمان إفراز الهرمونات بسلاسة أوصت المجلة الألمانية بتناول الوجبات‬ ‫الغذائية (من 3 إلى 4 مرات في اليوم) بشكل منتظم، مع وجود فترات بينية‬ ‫بين الوجبة والأخرى، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل‬ ‫على العناصر الغذائية الهامة.‬

3- ‫ممارسة الرياضة‬

‫تساهم الرياضة في التخلص من التوتر والشعور بالسعادة والتوازن الهرموني‬ ‫في الجسم.‬

4- ‫الحفاظ على نمط حياة منتظم‬

‫تحدث عمليات تكميلية هرمونية بشكل دائم في الجسم ترتبط بإيقاع‬ ‫معين، وكلما كان نمط الحياة منتظما كان الجسم أفضل مع إيقاعه الداخلي.‬