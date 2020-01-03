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دليلك للمواد السامة في مستحضرات التجميل

بعض أقنعة الوجه تحتوي على مركبات ضارة (الألمانية)
بعض أقنعة الوجه تحتوي على مركبات ضارة (الألمانية)

حذر المعهد الاتحادي لتقييم ‫المخاطر من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة، مثل ‫البارابين والبارافين، وهي مواد تستخدم كمواد حافظة في منتجات العناية ‫والتجميل كالشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

‫وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام ‫الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة ‫مسرطنة.

‫وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم "ميثيل بارابينMethylparaben" أو "إيثيل بارابين Ethylparaben" أو "بارافينوم ‫ليكويدوم Paraffinum Liquidum" أو "زيت معدني Mineral Oil".

‫ولتجنب هذه المخاطر ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من ‫هذه المواد الضارة.

من جهتها، حذرت مجلة "أوكو تست" ‫الألمانية من احتواء بعض أقنعة الوجه على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما ‫أجرت اختبارات على 51 نوعا من الأقنعة.

وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض أقنعة الوجه ‫تحتوي على مركبات "بولي إيثيلين غلايكول" المعروفة اختصارا بـ"PEG"، ‫التي تدور حولها شبهات بأنها مادة مسرطنة.

‫كما تحتوي بعض الأقنعة على المادة الحافظة "الكلورفينيسين"، التي تتسبب ‫في تهيج البشرة، وبعض المواد العطرية التي تتسبب في الإصابة بالحساسية.

المصدر : الألمانية
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