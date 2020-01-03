دليلك للمواد السامة في مستحضرات التجميل
حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة، مثل البارابين والبارافين، وهي مواد تستخدم كمواد حافظة في منتجات العناية والتجميل كالشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.
وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة.
وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم "ميثيل بارابينMethylparaben" أو "إيثيل بارابين Ethylparaben" أو "بارافينوم ليكويدوم Paraffinum Liquidum" أو "زيت معدني Mineral Oil".
ولتجنب هذه المخاطر ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة.
من جهتها، حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من احتواء بعض أقنعة الوجه على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما أجرت اختبارات على 51 نوعا من الأقنعة.
وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن بعض أقنعة الوجه تحتوي على مركبات "بولي إيثيلين غلايكول" المعروفة اختصارا بـ"PEG"، التي تدور حولها شبهات بأنها مادة مسرطنة.
كما تحتوي بعض الأقنعة على المادة الحافظة "الكلورفينيسين"، التي تتسبب في تهيج البشرة، وبعض المواد العطرية التي تتسبب في الإصابة بالحساسية.
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