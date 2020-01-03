انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع قد يشير للإصابة بورم

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن‬ ‫انسداد الأنف عادة ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، التي غالبا ما يكون‬ ‫الشفاء منها بعد أسبوع تقريبا.‬

‫وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع‬ ‫يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية‬ ‫المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد‬ ‫يكون أثرا جانبيا لأحد الأدوية. ‬

‫وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج‬ ‫الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد.‬

ولذلك يجب مراجعة الطبيب لمعرفة سبب استمرار انسداد الأنف والحصول على العلاج الملائم.