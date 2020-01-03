انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع قد يشير للإصابة بورم
أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن انسداد الأنف عادة ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، التي غالبا ما يكون الشفاء منها بعد أسبوع تقريبا.
وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد عن أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لأحد الأدوية.
وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد.
ولذلك يجب مراجعة الطبيب لمعرفة سبب استمرار انسداد الأنف والحصول على العلاج الملائم.
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