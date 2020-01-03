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الفتق.. الأسباب والأعراض والعلاج

التأخر في علاج ‫الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم (الألمانية)
التأخر في علاج ‫الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم (الألمانية)

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية ‫إن الفتق الإربي "Inguinal hernia" عبارة عن نتوء محتويات جوف البطن ‫ضمن القناة الإربية التي توجد في القسم السفلي من جدار البطن الأمامي.

‫وأوضح أن الفتق الإربي لدى البالغين يكون مكتسبا، مشيرا ‫إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للفتق تتمثل في:

1- السمنة.

2- تضخم البروستات.

3- حمل الأغراض ذات الوزن الثقيل.

4- التدخين.

5- الضغط المستمر أثناء التبرز ‫بسبب الإمساك المزمن.

6- السعال المستمر بسبب الإصابة بالربو أو الانسداد ‫الرئوي المزمن.

‫وتتمثل الأعراض في:
1- وجود انتفاخ وآلام شديدة بالمنطقة ‫الإربية الواقعة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى ‫جانبي منطقة العانة.

2- تورم الخصيتين.

3- الغثيان ‫والقيء.

‫ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه ‫السرعة، وغالبا ما يتمثل في الجراحة. علما بأن التأخر في علاج ‫الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم الذي يهدد الحياة.

المصدر : الألمانية
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