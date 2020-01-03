الفتق.. الأسباب والأعراض والعلاج
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الفتق الإربي "Inguinal hernia" عبارة عن نتوء محتويات جوف البطن ضمن القناة الإربية التي توجد في القسم السفلي من جدار البطن الأمامي.
وأوضح أن الفتق الإربي لدى البالغين يكون مكتسبا، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للفتق تتمثل في:
1- السمنة.
2- تضخم البروستات.
3- حمل الأغراض ذات الوزن الثقيل.
4- التدخين.
5- الضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك المزمن.
6- السعال المستمر بسبب الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.
وتتمثل الأعراض في:
1- وجود انتفاخ وآلام شديدة بالمنطقة الإربية الواقعة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم وعلى جانبي منطقة العانة.
2- تورم الخصيتين.
3- الغثيان والقيء.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة، وغالبا ما يتمثل في الجراحة. علما بأن التأخر في علاج الفتق قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم الذي يهدد الحياة.